Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации

Новости Украины:За минувшие сутки сообщений о подозрении на заражение коронавирусом не поступало.

За сутки 8 марта в Украине не было зафиксировано новых подозрений на заражение коронавирусом.

"В течение 8 марта в Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях в COVID-19", - сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что по состоянию на утро 9 марта в Украине лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и по последним данным достигло 109,5 тыс. человек, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на материковый Китай приходится 80 тыс. 735 подтвержденных случаев заражения.

Всего в мире начитывается 3 тыс. 816 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая скончались от болезни 3 тыс. 119 человек.

По прогнозам китайского эксперта, коронавирус будет распространяться по миру до конца июня.