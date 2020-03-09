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Кабмин утвердил новый усиленный план борьбы с коронавирусом

Кабмин утвердил новый усиленный план борьбы с коронавирусом
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса Covid-19 по итогам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию его распространению в Украине в понедельник, сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Премьер также поручил руководителям ведомств пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходим для пополнения госрезерва. Он также поручил представить информацию об отечественных производителей индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации

Шмыгаль также поручил предусмотреть осмотр всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.

До 11 марта Министерство здравоохранения и Министерство финансов Украины обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздравом изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

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Коронавирус, Миндрав, Денис Шмыгаль, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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