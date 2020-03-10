Еще одного буковинца проверяют на коронавирус

Новости Украины:В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус.

В Черновцах с признаками инфекционного заболевания госпитализировали еще одного человека, который недавно вернулся из-за границы. Его проверят на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека.

Как известно, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.