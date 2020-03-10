Еще одного буковинца проверяют на коронавирус

В Черновцах с признаками инфекционного заболевания госпитализировали еще одного человека, который недавно вернулся из-за границы. Его проверят на коронавирус.
Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация
"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека.
Как известно, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.