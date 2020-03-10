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Коронавирус на лайнере: У украинских пассажиров Grand Princess не обнаружено признаков COVID-19

Коронавирус на лайнере: У украинских пассажиров Grand Princess не обнаружено признаков COVID-19
15:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Иностранные граждане будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения в страны постоянного проживания.

49 граждан Украины с круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде в штате Калифорния, в настоящее время не имеют признаков инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"На борту круизного лайнера Grand Princess, который находится на рейде у берегов Северной Калифорнии, проходит проверка пассажиров на наличие признаков коронавируса COVID-2019. По информации Государственного департамента США, на борту лайнера находятся 49 граждан Украины, из них 47 - члены экипажа и двое пассажиров", - отметил Погорельцев.

Еще одного буковинца проверяют на коронавирус

Однако, по его словам, 8-9 марта консул Генерального консульства Украины в Сан-Франциско провел телефонные разговоры с указанными гражданами Украины.

"В ходе беседы было выяснено, что украинцы пока не имеют признаков инфицирования коронавирусом, а также отсутствуют нарекания у наших сограждан на условия пребывания на борту круизного лайнера Grand Princess", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что по сообщению Государственного департамента США, граждане США будут эвакуированы на карантин на военные базы штата Калифорния, а иностранные граждане будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения в страны постоянного проживания.

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Как сообщалось ранее, 7 марта стало известно, что инфицирование новым коронавирусом обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии.

Паника вокруг судьбы судна возникла на этой неделе после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус у еще одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии.

Власти США решили проверить на наличие COVID-19 все 3,5 тыс. человек, находящихся на борту лайнера.

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МИД Украины, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса, Grand Princess.
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