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Коронавирус: как будут наказывать за нарушение карантина

Коронавирус: как будут наказывать за нарушение карантина
18:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:КГГА пригрозила ответственностью за нарушение "коронавирусных" ограничений.

За нарушение ограничений, связанных с ситуацией с коронавирусом, столичным торгово-развлекательным центрам и частным школам грозит административная или уголовная ответственность.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что решение о введении ограничительных мероприятий в столице является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности. "Мы говорим об ограничительных мерах, там есть только административная ответственность. Когда, не дай Бог, будет введен режим эпидемического состояния из-за коронавирусной эпидемии, тогда будет наступать уголовная ответственность, - заявил Поворозник.

Полиция Киева вместе с органами власти в разъяснительном и административном порядке будет реагировать на нарушения ограничительных мер, введенных в Киеве из-за распространения коронавируса в мире, отмечает начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полиция Киева вместе с органами власти будет реагировать на нарушения введенных ограничительных мер со стороны торговых и развлекательных центров, кинотеатров", - сказал Крищенко в среду.

По его словам, речь может идти об отзывах разрешительных документов таких заведений, административном порядке ответственности.

"Прежде всего, наши функции заключаются в профилактической, разъяснительной работе", - подчеркнул начальник главка.

Также Крищенко добавил, что никакие дополнительные задачи в контексте введенных ограничительных мер на полицию Киева пока не возлагаются.

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Как сообщалось, с целью предотвращения распространения коронавируса на территории Киева вводятся ограничительные меры с 12 марта до 31 марта 2020 года. Решение приостанавливает учебный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионально (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности, в высших учебных заведениях.

КГГА решила также ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовые мероприятия, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, которые прошли термометрию", - говорится в протоколе заседания комиссии от 11 марта.

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Полиция, Граница, Карантин, ГПСУ, Виктор Ляшко, Коронавирус, КПВВ, Коронавирус в Украине.
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