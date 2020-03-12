Распространение коронавируса: Вселенский патриарх призывает сохранять спокойствие

Вселенский патриархат рассмотрел события вокруг распространения коронавируса и призвал верующих не паниковать и соблюдать рекомендации врачей.
Священный синод состоялся в Стамбуле под председательством Вселенского патриарха Варфоломея.
"Несмотря на серьезность ситуации, рекомендуется быть благоразумными, терпеливыми и не паниковать. Церковь уважает медицинскую науку. Таким образом, рекомендует всем верующим соблюдать официальные директивы Всемирной организации здравоохранения, соответствующие требования и законодательные нормы соответствующих стран", - говорится в коммюнике по итогам встречи Синода.
Вселенский патриархат также поблагодарил всех работников сферы здравоохранения, которые противостоят новой пандемии.
Церковь призывает верующих к совместному обращению в молитве.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса.
Киевская городская государственная администрация рекомендовала религиозным учреждениям прекратить проведение массовых богослужений в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.