Распространение коронавируса: Вселенский патриарх призывает сохранять спокойствие

Новости Украины:Вселенский патриархат призывает не паниковать из-за коронавируса.

Вселенский патриархат рассмотрел события вокруг распространения коронавируса и призвал верующих не паниковать и соблюдать рекомендации врачей.

Священный синод состоялся в Стамбуле под председательством Вселенского патриарха Варфоломея.

"Несмотря на серьезность ситуации, рекомендуется быть благоразумными, терпеливыми и не паниковать. Церковь уважает медицинскую науку. Таким образом, рекомендует всем верующим соблюдать официальные директивы Всемирной организации здравоохранения, соответствующие требования и законодательные нормы соответствующих стран", - говорится в коммюнике по итогам встречи Синода.

Вселенский патриархат также поблагодарил всех работников сферы здравоохранения, которые противостоят новой пандемии.

Церковь призывает верующих к совместному обращению в молитве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса.

Киевская городская государственная администрация рекомендовала религиозным учреждениям прекратить проведение массовых богослужений в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.