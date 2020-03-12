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Четверг, 12.03.2020
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Распространение коронавируса в мире: последние данные

Распространение коронавируса в мире: последние данные
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.

В мире насчитывалось 122 тыс. 391 человек, инфицированный коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4,576 тыс., поправились более 65,7 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся.

В материковом Китае - 80,757 тыс. больных (скончались 3,158 тыс.), Италии - 12,462 (827), Иране - 9 тыс. (354), Южной Корее - 7,775 тыс. (60), Испании - 2,140 (48), Франции - 1,784 (33), Германии - 1,296 (два), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1281 (17).

Данные не включают новые сведения об изменениях ситуации в Китае и Южной Корее за истекшие сутки, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил он.

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Он предупредил, что "в ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения коронавирусом, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться".

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

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Жертвы, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире.
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