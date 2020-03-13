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Пятница, 13.03.2020
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Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
17:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы осведомлены о коронавирусе.

Коронавирус распространился на более чем 100 стран, включая Великобританию, и унес жизни более 4200 человек по всему миру.

Коронавирус — это острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

На сегодняшний день специфических мер профилактики коронавируса нет — вакцина пока не разработана. При появлении малейших симптомов заболевания рекомендуется находиться дома.

Тест: Насколько хорошо вы осведомлены о коронавирусе?

Как защититься от коронавируса?

Самый верный способ - это регулярное и тщательное мытье рук с мылом.

Распространение коронавируса в мире: последние данные

Чтобы избежать заражения, старайтесь не контактировать на близком расстоянии с инфицированным человеком, чихайте и кашляйте в одноразовую салфетку и сразу ее выбрасывайте и не трогайте лицо немытыми руками.

Маски для лица не предоставляют эффективной защиты, по мнению медиков.

 

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Украина, Тест, Карантин, Пандемия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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