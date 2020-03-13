ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано

Новости Украины:На сегодня преждевременно давать прогнозы насчет спада пандемии коронавируса во всем мире.

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэролайн Браун в пятницу по итогам визита в Азербайджан заявила о преждевременности делать прогнозы по срокам спада пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

"Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, так как продолжаются работы по изучению вируса. Но очень важно достигнуть солидарности со всеми народами и странами в мире в борьбе с коронавирусом", - сказала Браун на пресс-конференции в Баку.

По ее словам, специалисты ВОЗ в течение пяти дней провели осмотр больниц Баку и других регионов Азербайджана, были проведены встречи с представителями различных структур по подготовке Стратегии по борьбе с коронавирусом.

Браун добавила, что Азербайджану предоставлены тесты для выявления коронавируса.

До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них три человека вылечились, одна женщина умерла, 15 человек - проходят лечение.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Количество смертей, вызванных заражением коронавирусом Covid-19, превысило 5 тысяч человек.