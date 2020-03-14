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Суббота, 14.03.2020
Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
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Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ

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Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
07:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Украина закрывает границу для иностранцев. В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект. Украинцы застряли на границе Италии и Словении. Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО. США создаст газовый хаб в Украине. Днепр - чемпион Украины по баскетболу 2019/20.

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Минздрав, Карантин, Коронавирус, 13 марта, ОРДЛО, Итоги дня, Главные новости, Итоги 13 марта.
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