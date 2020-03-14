Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ

1 Первая смерть в Украине от коронавируса Инфицированная коронавирусом COVID-19 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла. В ОГА проинформировали, что члены семьи 71-летней пенсионерки находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов. 12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области

2 Украина закрывает границу для иностранцев Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Международные грузовые перевозки будут продолжать осуществляться, закрытие границы их не коснется, заявили в Министерстве инфраструктуры Украины "По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - сообщается на сайте министерства. Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

3 В Украине разработан законопроект о коронавирусе Законопроект "О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса Covid-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии" предусматривает четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственности за несоблюдение карантина.

4 Около 100 украинцев застряли на границе Италии и Словении Группа из 120 украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса. Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть на родину 120 украинцев, застрявших на итальянско-словенской границе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

5 Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, которые находятся и удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). "Самое главное решение, которое было принято на последнем заседании ТКГ в Минске, я считаю, что это произойдет, и Украина сделает всё для того, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.

6 Ермак объяснил, что именно подписали в Минске Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что решение об учреждении Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ еще не принято, но подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ".

7 США создаст газовый хаб в Украине Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ).

8 В геноме коронавируса нашли первое большое изменение Молекулярные биологи из Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружено первое крупное изменение. По сравнению с первыми образцами, из него исчез фрагмент длиной в 382 "буквы"-нуклеотида. Об этом говорится в материале, опубликованном на bioRxiv. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

9 Коронавирус и президент Бразилии В СМИ появилась информация, что у президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирус COVID-19. После чего президент заявил, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности. "Военный госпиталь Минобороны Бразилии заявляет о негативном результате теста на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару", - написал он на своих страницах в Facebook и в Twitter. "Не верьте фейковым новостям в СМИ", - добавил он в Twitter, комментируя публикации о том, что у него якобы выявили коронавирус COVID-19.

10 Чехия закрыла границы Правительство Чехии в пятницу объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта вступает в силу полный запрет на въезд иностранцев на чешскую территорию и на выезд чехов из страны.

11 УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса COVID-19.

12 АПЛ приостановила матчи чемпионата Английская Премьер-Лига приостановила проведение матчей чемпионата из-за пандемии коронавируса до 4 апреля. Также не состоятся запланированные туры в Чемпионшипе и других низших лигах страны.

13 Стали известны пары полуфинала Кубка Украины В пятницу, 13 марта, в конференц-зале Дома футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала и финала (определился номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2019/2020.

14 Эстафету олимпийского огня остановили из-за коронавируса Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции остановил эстафету олимпийского огня Игр-2020 из-за опасений относительно распространения коронавируса.

15 Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов Сегодня, 13 марта, в Лондоне (Великобритания) прошла первая пресс-конференция между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивйте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

16 Днепр - чемпион Украины по баскетболу 2019/20 Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты ХХІХ чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге. Чемпионом Украины стал "Днепр", серебряные медали чемпионата Украины получит "Киев-Баскет", а бронзовым призером стал "Прометей" (Каменское).

17 Умерла поэтесса Инелли Огнева В четверг, 12 марта, умерла юная поэтесса Инелла Огнева. У девушки была редкая онкологическая болезнь.

18 Золотая малина 2020: объявлены номинанты Самая популярная антинаграда Голливуда получит своих лауреатов уже в ночь на воскресенье, 15 марта.

19 Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры Две крупнейшие в мире компании, занимающиеся развлекательными программами в прямом эфире, AEG и Live Nation объявили о приостановке туров до конца марта.