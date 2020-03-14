Скачать
Суббота, 14.03.2020
Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Роналдиньо может сыграть в тюрьме, главный приз поросенок
Роналдиньо может сыграть в тюрьме, главный приз поросенок
14 марта - приметы и обряды в День Евдокии
14 марта - приметы и обряды в День Евдокии

Пандемия коронавируса: последние данные о больных и умерших

Пандемия коронавируса: последние данные о больных и умерших
08:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире достигло 5,373 тыс. человек, инфицировано более 140 тыс.

По состоянию на 00:00 часов по киевскому времени субботы, в мире насчитывалось 140 тыс. 730 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 5,373 тыс., поправились более 70 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

По сравнению с данными на 00:00 пятницы, число больных увеличилось в мире на 18,339 тыс. человек, скончавшихся - на 797.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае - 80,813 тыс. больных (скончались 3,176 тыс.), Италии - 17,660 (1,266 тыс.), Иране - 11,364 тыс. (514), Южной Корее - 7,979 тыс. (67), Испании - 4,231 тыс. (120), Франции - 3,661 тыс. (79), Германии - 3,062 тыс. (8), США - 1,678 (41), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1,316 тыс. (22), Швейцария - 1,009 тыс. (6).

ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

Менее 1 тыс., но более 100 больных начитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австрии, Канаде, Гонконге, Израиле.

Данные не включают новые сведения об изменениях за истекшие сутки ситуации в Китае и Южной Корее, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. В целом в Украине зафиксировали трех человек, инфицированных Covid-2019.

Один из случаев зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, жена которого вернулась из Италии. Он отправился в изоляцию и сообщил, что ни с кем, кроме жены, тесно не контактировал.

 В Украине - первая смерть от коронавируса

Другой случай зафиксировали в Радомышле Житомирской области у 71-летней женщины. Она слишком поздно обратилась в больницу и с момента инфицирования успела сходить в церковь на служение. 13 марта женщина умерла.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Пандемия коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Украина полностью перекроет авиасообщение
03 Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении
04 В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
05 НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: Боевики 9 раз нарушили &quot;тишину&quot;, один боец ранен
Боевики 9 раз нарушили "тишину", один боец ранен
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь