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Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны

Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны
17:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:МИД настоятельно рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок за пределы Украины.

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины в связи с официальным объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также предостережением относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Отмечается, что это касается, прежде всего, КНР, Республики Корея, Японии, а также популярных среди украинцев туристических направлений, в частности, Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской Республики, Греческой Республики, ФРГ, Арабской Республики Египет, ОАЭ, Турецкой Республики, Королевства Таиланд, государства Израиль и др.

"Просим учесть, что, по состоянию на сегодняшний день, ряд стран на национальном уровне ввели комплекс жестких ограничительных (карантинных) мероприятий, направленных на локализацию вируса, которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации", - добавили в пресс-службе МИД.

В министерстве подчеркнули, что соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ".

Кроме того, необходимо следить за рекомендациями относительно ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и вебресурсе "Поради подорожуючим".

Украинский дипломат заразился коронавирусом

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины ) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail - [email protected].

Также необходимо следовать рекомендациям ВОЗ и органов здравоохранения Украины (с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины по ссылке).

Украина закрывает пассажирское авиасообщение: МАУ отменяет все рейсы

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 14 марта в мире было зарегистрировано 145 тыс. 369 случаев заболевания COVID-19, из них 71 тыс. 694 (49,3%) человека выздоровели. Также в мире зафиксировано 5 тыс. 429 летальных случаев от COVID-19.

В Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай.

Карантин в Украине: как будет работать таможня

Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В СНБО призвали всех граждан Украины, которые находятся за рубежом, вернуться домой до 17 марта.

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МИД, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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