Сфера туризма может серьезно пострадать из-за коронавируса

Новости Украины:До 50 млн работников сферы туризма могут остаться без работы из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса может привести к тому, что 50 млн человек, работающих в сфере туризма по всему миру, могут потерять работу.

Такой прогноз сделал Всемирный совет путешествий и туризма (WTTC).

«До 50 миллионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма подвергаются риску из-за пандемии COVID-19», - заявила Глория Гевара, президент и генеральный директор WTTC.

По прогнозу организации, в 2020 году спад в туристической сфере в глобальном масштабе может составить 25% и привести к сокращению количества рабочих мест на 12-14%.

WTTC также призывает принять меры, чтобы обеспечить быстрое восстановление сектора, когда угроза COVID-19 пройдет. В частности речь идет об упрощении визовых правил, устранении излишних барьеров, сокращении налогов и пошлин, удешевлении туров, стимулировании компаний, продвижении новых туристических направлений и т. п.

Напоминаем, 11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус COVID-19 глобальной пандемией.

Государственное агентство развития туризма Украины рекомендовало туроператорам не отправлять украинцев за границу до начала действия временного ограничения пересечения госграницы для международного пассажирского воздушного сообщения.