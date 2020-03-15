В Украине - 3 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19

Новости Украины:В Минздраве рассказали, что в Украине новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

По состоянию на утро 15 марта, в Украине зафиксировано только три случая инфицирования Covid-19, еще 12 сообщений о подозрении инфицирования находятся на стадии проверки.

Об этом сообщил Telegram канал "Коронавирус-инфо".

"По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный). Всего с начала 2020г. в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на Covid-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются). С начала года вирусологический референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусной инфекцией Covid-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на Covid-19 (Черкасская - 1, Волынская - 1, Черновицкая - 5, Ровенская - 3, Киевская - 1, Тернопольская - 1).