Главные события недели: первая смерть от коронавируса в Украине и введение карантина, обвал нефтяного рынка, Марш патриотов и другое

4 Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19. Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил он.

5 Украина вводит карантин В Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами. Он предусматривает: - закрытие учебных заведений, - запрещение массовых собраний более 200 человек, - закрытие авиасообщения с некоторыми странами. В Киеве с четверга, 12 марта, вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом.

7 Экономический кризис Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, заявил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль. "Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ", - сказал он. Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

10 Первая смерть в Украине от коронавируса Инфицированная коронавирусом COVID-19 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла. В ОГА проинформировали, что члены семьи 71-летней пенсионерки находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов. 12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области

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12 Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, которые находятся и удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). "Самое главное решение, которое было принято на последнем заседании ТКГ в Минске, я считаю, что это произойдет, и Украина сделает всё для того, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.

13 Ермак объяснил, что именно подписали в Минске Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что решение об учреждении Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ еще не принято, но подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ".

15 Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии. Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Италии У Министерства иностранных дел 17 марта будет информация о количестве украинцев, которые хотят эвакуироваться из Италии.

17 Первый титул украинки с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году. Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее. В финальном матче первая ракетка Украины обыграла чешку Марию Боузкову.

18 В Киеве состоялась церемония "Герои спортивного года", представляем вам победителей во всех номинациях В Киевском национальном академическом театре оперетты состоялась торжественная церемония награждения ежегодной всеукраинской премии «Герои спортивного года».

19 Усик и Чисора проведут бой в Лондоне Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17–0, 13 КО) выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32–9, 23 KO) 23 мая.

23 Вечером украинцы смогли наблюдать Суперлуну Над Украиной 9 марта наблюдалось Суперлуние - это астрономическое явление, когда Луна и Земля больше всего сближаются, и поэтому земной спутник визуально становится на несколько процентов больше, чем обычно.

24 Евровидение-2020: группа Go_A переделали конкурсную песню Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020, представили финальную версию песни "Соловей".

25 Группа "Время и Стекло" официально распалась Популярная украинская группа "Время и Стекло" сообщила своим фанатам, что их коллектив распадается. Исполнители решили продолжить свою певческую карьеру раздельно.

26 Том Хэнкс "подхватил" коронавирус Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.

27 Грета Тунберг призвала отказаться от забастовок Радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за коронавируса. В соцсетях она призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков и избегать общественных мест.