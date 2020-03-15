Главные события недели: первая смерть от коронавируса в Украине и введение карантина, обвал нефтяного рынка, Марш патриотов и другое

В нидерландском суде прошли слушания по катастрофе малазийского Boeing в небе над Донецком.
В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
Во время судебного процесса по делу о катастрофе рейса МН17 среди обвиняемых может появиться и президент РФ Владимир Путин, что сделает его "токсичным" для международных контактов.
Председательствующий в судебном процессе по рассмотрению обвинения четырех лиц, обвиняемых в причастности к трагедии рейса МН17 судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) уверен, что для вынесения решения в деле о причастности четырех лиц к трагедии МН17 понадобиться больше времени, чем обычно – более 14 дней.
Компетентные органы Российской Федерации по запросу Нидерландов сообщили только одному из четырех подозреваемых о начале судебного процесса по делу о сбитии малайзийского самолета рейса MH17.
Во время заседания суда по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса МН17 были зачитаны имена всех 298 погибших.
ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти, в результате 9 марта цены на нефть упали на 30%.
Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Американские биржи открылись падением на 7%.
После обрушения мировых цен на нефть в России курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро — 84,1 руб., свидетельствуют данные Bloomberg на 9.20 по киевскому времени.
Суд отпустил нардепа Федину под личное обязательство.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Украины Софии Федине, которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Федина не согласна ни с выдвинутым ей подозрением, ни с необходимостью избрания ей меры пресечения в виде личных обязательств, считая уголовное преследование политическим.
В "Евросолидарности" считают, что власть блокирует их международную деятельность.
Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил он.
Украина вводит карантин
В Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами.
Он предусматривает:
- закрытие учебных заведений,
- запрещение массовых собраний более 200 человек,
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
В Киеве с четверга, 12 марта, вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом.
Украина закрывает границы
С 12 марта Украина частично закроет государственные границы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиакомпании в настоящее время приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией.
"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации – это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока что", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса Covid-19 в Италии приостанавливает сообщение Киев-Венеция до 12 апреля и будет вывозить украинцев рейсами из Рима и Милана.
Экономический кризис
Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, заявил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ", - сказал он.
Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Карантин в Украине
С четверга, 12 марта, в Украине вступил в силу карантин, введенный правительством Дениса Шмыгаля из-за мировой пандемии коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19.
Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года.
Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом Министерство здравоохранения рекомендует украинцам доказательные методы профилактики, в которые не входит алкоголь.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабикт обсудили активизацию сотрудничества относительно противодействия распространению коронавируса COVID-19 в Украине.
Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за два месяца так и не смогла как следует подготовиться к ней, заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.
Нападение на Сивохо
Сегодня в Киеве произошли стычки во время презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре Парковый, в результате советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ударили в спину.
Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации советника секретаря Совета безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергея Сивохо.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что один из 11-ти его советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.
Политическая партия "Национальный корпус" направила в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергеем Сивохо.
Первая смерть в Украине от коронавируса
Инфицированная коронавирусом COVID-19 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла.
В ОГА проинформировали, что члены семьи 71-летней пенсионерки находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов.
12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области
Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, которые находятся и удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
"Самое главное решение, которое было принято на последнем заседании ТКГ в Минске, я считаю, что это произойдет, и Украина сделает всё для того, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.
Ермак объяснил, что именно подписали в Минске
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что решение об учреждении Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ еще не принято, но подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ".
США создаст газовый хаб в Украине
Правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ).
В Киеве тысячи людей вышли на улицы для участия в Марше патриотов.
В центре Киева по случаю Дня украинского добровольца прошел Марш патриотов.
По данным киевской полиции в Марше патриотов по случаю Дня добровольца приняли участие около 5 тысяч человек.
Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии.
Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Италии
У Министерства иностранных дел 17 марта будет информация о количестве украинцев, которые хотят эвакуироваться из Италии.
Меры по сдерживанию коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок.
Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.
В Украине из-за распространения коронавируса закроют КВПП "Станица Луганская".
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, при первом осложнении эпидемической ситуации.
Супермаркетам рекомендуют установить барьеры между покупателем и продавцом в виде экранов для предотвращения коронавирусной инфекции.
Первый титул украинки с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году.
Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее. В финальном матче первая ракетка Украины обыграла чешку Марию Боузкову.
В Киеве состоялась церемония "Герои спортивного года", представляем вам победителей во всех номинациях
В Киевском национальном академическом театре оперетты состоялась торжественная церемония награждения ежегодной всеукраинской премии «Герои спортивного года».
Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17–0, 13 КО) выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32–9, 23 KO) 23 мая.
Коронавирус vs спорт
УЕФА может перенести Евро-2020 на следующий год.
Баскетбольный сезон в Украине завершается досрочно из-за коронавируса.
Защитник Ювентуса Даниеле Ругани заболел коронавирусом. На данный момент футболист находится под карантином.
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей.
Вслед за Ювентусом, объявившим карантин из-за заражения защитника Даниэле Ругани коронавирусом, и Миланом, аналогичное решение принял Интер.
Заключительный этап Кубка мира по биатлону не состоится в норвежском Холменколлене в связи с эпидемией коронавируса.
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде.
Завершился биатлонный сезон
Мартен Фуркад выиграл последнюю мужскую гонку сезона 2019/20.
Однако победы Фуркаду не хватило, чтобы победить в общем зачете Кубка мира. Йоханнесу Бё хватило четвертого места, чтобы обеспечить себе трофей с преимуществом в 2 очка.
Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. "Серебро" сегодня завоевала швейцарка Селина Гаспарин, "бронза" досталась итальянке Лизе Виттоцци.
Доротея Вирер по итогам напряженного персьюита в Контиолахти все-таки добыла победу в общем зачете Кубка мира 2019/20.
23-й тур чемпионата Украины
Заря победила Шахтера в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо.
Вечером украинцы смогли наблюдать Суперлуну
Над Украиной 9 марта наблюдалось Суперлуние - это астрономическое явление, когда Луна и Земля больше всего сближаются, и поэтому земной спутник визуально становится на несколько процентов больше, чем обычно.
Евровидение-2020: группа Go_A переделали конкурсную песню
Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020, представили финальную версию песни "Соловей".
Группа "Время и Стекло" официально распалась
Популярная украинская группа "Время и Стекло" сообщила своим фанатам, что их коллектив распадается. Исполнители решили продолжить свою певческую карьеру раздельно.
Том Хэнкс "подхватил" коронавирус
Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.
Грета Тунберг призвала отказаться от забастовок
Радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за коронавируса.
В соцсетях она призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков и избегать общественных мест.
Лондонский аукционный дом продал книгу с автографом Джоан Роулинг.
Один из экземпляров первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг был куплен на аукционе 11 марта за $152 тыс.
Пьеса Сергея Жадана "Хлебное перемирие" увидит свет весной.
Новый поэтический сборник Сергея Жадана "Список кораблей" выйдет в издательстве Meridian Czernowitz в начале апреля.