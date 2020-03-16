Минздрав и Facebook запустят сервис информирования о коронавирусе

Новости Украины:Минздрав хочет сделать все, что-бы украинцы могли быстро получать актуальную и достоверную информацию по коронавирусу.

Украинцы будут получать от Facebook уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации с распространением коронавируса в стране.

Об этом информирует Министерство здравоохранения.

"В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения Украины вместе с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлений Facebook. Это позволит быстро получать актуальную и достоверную информацию по коронавирусу из официальных источников Минздрава Украины, таких как официальный сайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua". - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ленте новостей автоматически будет появляться сообщение от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.

"Чуть позже появится search modules - уведомления для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Минздрава. Язык уведомления будет соответствовать настройкам профиля пользователя", - добавили в министерстве, выразив признательность корпорации Facebook за сотрудничество, сознательный подход и социальную ответственность.