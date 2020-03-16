МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире

Новости Украины:В Министерстве рассказали, сколько украинцев за границей лечатся от COVID-19.

Лечение от коронавируса проходят шесть граждан Украины, которые находятся за рубежом, кроме того, пятеро наших соотечественников уже выздоровели.

Об этом в Facebook информирует МИД.

Как отмечается, на лечении от коронавируса в других странах всего находятся шесть граждан Украины: по два человека в Германии и Италии и по одному - в Молдове и ОАЭ.

Пятеро наших соотечественников за рубежом выздоровели. 13 марта в Италии одна украинка умерла.

Кроме того, МИД сообщает о том, что из-за рубежа были эвакуированы 170 украинцев. 45 граждан вывезли из Китая еще 20 февраля, двух - с борта круизного лайнера Grand Princess (12 марта) и 123 украинца вернулись самолетом из Италии вечером 15 марта.