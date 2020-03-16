МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире

Лечение от коронавируса проходят шесть граждан Украины, которые находятся за рубежом, кроме того, пятеро наших соотечественников уже выздоровели.
Об этом в Facebook информирует МИД.
Как отмечается, на лечении от коронавируса в других странах всего находятся шесть граждан Украины: по два человека в Германии и Италии и по одному - в Молдове и ОАЭ.
Пятеро наших соотечественников за рубежом выздоровели. 13 марта в Италии одна украинка умерла.
Кроме того, МИД сообщает о том, что из-за рубежа были эвакуированы 170 украинцев. 45 граждан вывезли из Китая еще 20 февраля, двух - с борта круизного лайнера Grand Princess (12 марта) и 123 украинца вернулись самолетом из Италии вечером 15 марта.