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Понедельник, 16.03.2020
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МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире

МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Министерстве рассказали, сколько украинцев за границей лечатся от COVID-19.

Лечение от коронавируса проходят шесть граждан Украины, которые находятся за рубежом, кроме того, пятеро наших соотечественников уже выздоровели.

Об этом в Facebook информирует МИД.

Как отмечается, на лечении от коронавируса в других странах всего находятся шесть граждан Украины: по два человека в Германии и Италии и по одному - в Молдове и ОАЭ.

Пятеро наших соотечественников за рубежом выздоровели. 13 марта в Италии одна украинка умерла.

Минздрав: Лекарств против коронавируса не существует

Кроме того, МИД сообщает о том, что из-за рубежа были эвакуированы 170 украинцев. 45 граждан вывезли из Китая еще 20 февраля, двух - с борта круизного лайнера Grand Princess (12 марта) и 123 украинца вернулись самолетом из Италии вечером 15 марта.

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МИД, МИД Украины, Коронавирус, Covid-19.
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