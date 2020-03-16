Коронавирус в Украине: Минздрав предлагает детям "узнать свое супергеройское оружие" (Фото, Видео)

Министерство здравоохранения Украины и телеканал ПЛЮС ПЛЮС создали информационные ролики и постеры для детей с простыми советами, как уберечься от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Минздрав Украины и телеканал ПЛЮС ПЛЮС создали информационные ролики и постеры для самых молодых украинцев с простыми мерами безопасности против коронавируса. В видео популярные анимированные персонажи призывают слушаться советов взрослых и самым помочь им", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео и постеры уже появились в сети и в эфире канала.
Напомним:
С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.
Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
С 16 марта во Львове, Черновцах и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.