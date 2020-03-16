Коронавирус в Украине: Минздрав предлагает детям "узнать свое супергеройское оружие" (Фото, Видео)

Новости Украины:Минздрав создал информационные ролики и постеры для детей.

Министерство здравоохранения Украины и телеканал ПЛЮС ПЛЮС создали информационные ролики и постеры для детей с простыми советами, как уберечься от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Минздрав Украины и телеканал ПЛЮС ПЛЮС создали информационные ролики и постеры для самых молодых украинцев с простыми мерами безопасности против коронавируса. В видео популярные анимированные персонажи призывают слушаться советов взрослых и самым помочь им", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео и постеры уже появились в сети и в эфире канала.

Напомним: