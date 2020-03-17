Кулеба: Кабмин принимает тяжелые, но необходимые решения для сдерживания коронавируса

Новости Украины:Дмитрий Кулеба отметил, что по всей Европе ситуация ухудшается даже не ежедневно, а ежечасно.

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник рассматривает вопрос противодействия распространению коронавируса. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Правительство прямо в эти минуты принимает тяжелые, но необходимые решения для сдерживания вируса. Сейчас от каждого в стране нужны выдержка, отсутствие паники и забота о своем здоровье и здоровье людей вокруг", - написал глава МИД.

По его словам, то, что людям кажется жестким сегодня, "завтра будет совершенно недостаточным ответом на угрозу. И вы будете спрашивать, почему это не было сделано раньше".

Министр отметил, что по всей Европе ситуация ухудшается даже не ежедневно, а ежечасно. Мир выйдет из этого кризиса другим, это уже очевидно, подчеркнул Кулеба.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.