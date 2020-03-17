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Вторник, 17.03.2020
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На коронавирус в Украине проверяют десятки человек

На коронавирус в Украине проверяют десятки человек
12:59 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:С начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Украине сейчас исследуют анализы 42 человек на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_Инфо".

 "Всего с начала 2020 года до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется)," - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 2020 года вирусологическая лаборатория ЦОЗ протестовала около 500 образцов на COVID-19.

В Минздраве напомнили, что в мире было зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев заболевания в 150 странах, территориях, регионах.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений. В крупных городах закрываются метрополитены, меняется движение другого общественного транспорта.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры. Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

Напомним: 

В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более .182 тысяч человек.

На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области.

Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине с 17 марта запрещены массовые собрания, митинги, собрания, лекции, богослужения в присутствии прихожан в культовых сооружениях.

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Минздрав, МОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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