Емец призвал украинский бизнес оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса (Видео)

Новости Украины:Емец призывает украинский бизнес присоединиться к борьбе с распространением коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинскому бизнесу с призывом в максимально сжатые сроки оказать посильную помощь для противодействия пандемии Covid-19.

Письмо об этом 16 марта было направлено в Федерацию работодателей Украины, Конфедерацию работодателей Украины, Украинский совет бизнеса, Торгово-промышленную палату Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине, сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

"Собранные средства будут сосредоточены и использованы для координации закупки качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также для приобретения диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов", - написал Илья Емец в письме.

Как подчеркнул министр, привлечение социально ответственного бизнеса к борьбе с коронавирусом - общемировая тенденция, поддержанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"В частности ВОЗ, совместно с Фондом Организации Объединенных Наций и Швейцарским фондом благотворительности, создает Фонд солидарного реагирования на Covid-19, чтобы дать возможность отдельным лицам и организациям внести свой вклад", - отметил Емец.

Напомним: