Емец призвал украинский бизнес оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса (Видео)

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинскому бизнесу с призывом в максимально сжатые сроки оказать посильную помощь для противодействия пандемии Covid-19.
Письмо об этом 16 марта было направлено в Федерацию работодателей Украины, Конфедерацию работодателей Украины, Украинский совет бизнеса, Торгово-промышленную палату Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату в Украине, сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.
"Собранные средства будут сосредоточены и использованы для координации закупки качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также для приобретения диагностических тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов", - написал Илья Емец в письме.
Как подчеркнул министр, привлечение социально ответственного бизнеса к борьбе с коронавирусом - общемировая тенденция, поддержанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"В частности ВОЗ, совместно с Фондом Организации Объединенных Наций и Швейцарским фондом благотворительности, создает Фонд солидарного реагирования на Covid-19, чтобы дать возможность отдельным лицам и организациям внести свой вклад", - отметил Емец.
Напомним:
В Черновцах умерла женщина, у которой обнаружено острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, всего в Украине во вторник подтверждено семь новых случаев заболевания.
За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.
В полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.
Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.
В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают
В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.
Метрополитен Днепра сегодня, 17 марта, с 15:00 прекращает перевозку пассажиров до завершения карантинного режима в стране.
Церковь призывает ограничить богослужения для предотвращения распространения коронавируса
В Одесском регионе из-за угрозы коронавируса с 18 марта прекращается транспортное сообщение между населенными пунктами.