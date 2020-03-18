ВОЗ заявили, какие лекарства не стоит употреблять при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения советует людям, которые имеют подозрение на новый коронавирус, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом.
Об этом сообщает Die Welt.
"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует людям, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом. Хотя нет никаких новых исследований, которые бы показывали, что ибупрофен связан с более высокой смертностью", — заявила представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в Женеве.
По ее словам, лучше употреблять парацетамол, если есть подозрение на коронавирус.
Отмечается, что информация о вреде противовоспалительных средств, таких, как ибупрофен, распространилась от министра здравоохранения Франции Оливье Верана. Также генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон посоветовал не принимать все нестероидные противовоспалительные средства, к которым относится ацетилсалициловая кислота, аспирин, и диклофенак.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.