ВОЗ заявили, какие лекарства не стоит употреблять при коронавирусе

Новости Украины:Представитель ВОЗ в Женеве заявила, что не стоит употреблять ибупрофен людям с подозрением на коронавирус без консультации врача.

Всемирная организация здравоохранения советует людям, которые имеют подозрение на новый коронавирус, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом.

Об этом сообщает Die Welt.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует людям, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом. Хотя нет никаких новых исследований, которые бы показывали, что ибупрофен связан с более высокой смертностью", — заявила представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в Женеве.

По ее словам, лучше употреблять парацетамол, если есть подозрение на коронавирус.

Отмечается, что информация о вреде противовоспалительных средств, таких, как ибупрофен, распространилась от министра здравоохранения Франции Оливье Верана. Также генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон посоветовал не принимать все нестероидные противовоспалительные средства, к которым относится ацетилсалициловая кислота, аспирин, и диклофенак.

Напомним: