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Тесты на коронавирус необходимо делать даже людям без видимых симптомов, заявляют медики

Тесты на коронавирус необходимо делать даже людям без видимых симптомов, заявляют медики
16:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Для раннего обнаружения и предотвращения распространения коронавируса, тесты на COVID-19 необходимо пройти даже людям без симптомов.

Очень важно вовремя определить бессимптомных переносчиков коронавируса и изолировать их, а также носить маски всем находящимся в зоне риска.

Об этом в Facebook пишет доцент Медицинского университета им. Альберта Эйнштейна Тина Голобородько, ссылаясь на текст письма профессора университета Флоренции Серхио Романьани.

"Важно распространить доступ к тесту на коронавирус и на тех людей, которые подвержены риску множественных инфекций, и изолировать их, даже если положительный результат бессимптомный. Очень важно, чтобы все подверженные риску люди носили маску не только для защиты себя, но и для других", - такой вывод сделал профессор, опираясь на проведенные исследования. 

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Команда врачей во главе с Романьани проводила тестирование жителей (около 3000 человек) небольшого городка за пределами Падуи, одного из первых центров в Италии, где были зафиксированы случаи коронавируса.

Исследование показало, что у большинства людей с положительной реакцией на Covid-19 (50-75%) отсутствуют симптомы болезни, и тем не менее они являются вирусоносителями.

Изолируя "позитивных" пациентов (с симптомами или без) врачи смогли не только защитить других людей от заражения, но и уберечь от развития осложнений, так как показатель восстановления среди людей позитивных, но изолированных, в 60% случаев составил около 8 дней.

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"Фактически, путем изоляции всех положительных пациентов общее число больных уменьшилось с 88 до 7 (как минимум, в 10 раз) в течение 7-10 дней", - отметил Романьани

По данным итальянских медиков, процент бессимптомного заражения коронавирусом высок, особенно это среди молодежи. 

"С учетом этих данных ясно, что некоторые процедуры сдерживания требуют пересмотра. Крайне важно блокировать распространение вируса, идентифицировать большинство бессимптомных субъектов, и сделать это как можно быстрее", - подчеркнул профессор. 

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На основании полученных данных исследователи уже начали "массовое наблюдение" по всему региону Венето и проведение скрининга всех работников здравоохранения,особенно врачей и медсестер, которые находятся в контакте с пациентами, даже если у них нет симптомов.

Как подчеркивает профессор, во многих странах фактически избегают тестирования персонала, если у тех нет симптомов, и это "очень опасное решение". В результате больницы могут стать зонами заражения коронавирусом.

Напомним:

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Украина, Тест, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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