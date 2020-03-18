УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по Украине сегодня состоялось заседание синода УПЦ.

Сегодня в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось заседание Священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Сегодня, перед лицом инфекционной угрозы, христианам следует избегать паники, потому что она является проявлением маловерие... Церковь призывает своих верных не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей. В случае появления признаков, похожих на инфекционное заболевание, следует оставаться дома, а в случае ухудшения здоровья — обязательно обращаться к врачам", — указали в УПЦ МП.

"Пастырская опека больных в домашних условиях должна предоставляться с учетом медицинских требований. Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, к которым прикладываются верные, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором. После принятия верными Святого Причастия, запивки следует подавать в одноразовой посуде. Также следует с особым вниманием следить за чистотой храмовых помещений, чаще проводить проветривание и влажную уборку", — отметили в сообщении.

В УПЦ МП приняли также решение: "Принимая во внимание установленные государством ограничения по количеству лиц, которые могут присутствовать во время совершения богослужения (по состоянию на сегодня это 10 человек), считается допустимым, в случае необходимости, Таинства Исповеди и Причастия проводить в течение всего дня . В таком случае храм должен быть постоянно открытым, чтобы верующие могли посещать его небольшими группами. В случае если в храме присутствует большее количество верующих, чем это допустимо, богослужение может проводиться на церковном дворе под открытым небом. При этом, присутствующие смогут располагаться на таком расстоянии друг к другу, как это предусмотрено действующими санитарно-эпидемиологическими нормами".

Напомним: