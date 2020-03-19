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Четверг, 19.03.2020
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Коронавирус в Украине: в МВД уже установили полсотни лиц, контактировавших с Шаховым

Коронавирус в Украине: в МВД уже установили полсотни лиц, контактировавших с Шаховым
03:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Установлены уже 50 человек, с которыми контактировал нардеп Шахов, инфицированный коронавирусом.

Уже установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

"Только сегодня были установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", говорится в сообщении.

Что произошло:

Ранее Зеленский сообщил, что все контактировавшие с заразившимся коронавирусом нардепом Шаховым лица пройдут быстрый тест на коронавирус.

"Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский указал, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Сам же Шахов заявил в своем обращении к президенту, что не присутствовал во вторник, 17 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, не был зарегистрирован и вместо него никто не голосовал.

Напомним: 

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МВД, Коронавирус, Антон Геращенко, Сергей Шахов.
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