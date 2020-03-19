Коронавирус в Украине: в МВД уже установили полсотни лиц, контактировавших с Шаховым

Уже установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.
"Только сегодня были установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", говорится в сообщении.
Что произошло:
Ранее Зеленский сообщил, что все контактировавшие с заразившимся коронавирусом нардепом Шаховым лица пройдут быстрый тест на коронавирус.
"Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал он своем обращении к украинцам в среду.
Зеленский указал, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.
Сам же Шахов заявил в своем обращении к президенту, что не присутствовал во вторник, 17 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, не был зарегистрирован и вместо него никто не голосовал.
Напомним:
В Украине зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
В Черновицкой области ввели дополнительные ограничительные меры, с целью противодействия коронавирусной инфекции. Будут проверять соблюдение карантинных ограничений, мыть улицы со спецрастворами и доставлять продукты пожилым людям.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Украине еще один набор реагентов, которого хватит для 5 тыс. реакций.
Кабинет министров Украины создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
Кабинет министров Украины примет решение о выделении еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавируса.