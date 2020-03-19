Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 подтвержденных случаев заболевания, из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человек.

В Украине на 22:00 18 марта лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).Таким образом, по одному новому случаю заражения выявлено в Киевской и Донецкой областях.

Важно знать:

метро в Киеве может возобновить работу в ограниченном режиме;

в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации;

военкоматы приостановили призыв в армию;

доплаты в размере 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают меньше 5 тыс. гривен, начнутся с 1 апреля.

09:50 В сети появилась карта распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, которая доступна для просмотра.

09:13 Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через 30 минут

08:50 На планете около 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 894)

Италия (35 713) — рекордные для страны 4 207 новых случаев за сутки, +475 смертей

Иран (17 361) — 1 192 новых случаев за сутки, +147 смертей

Испания (14 769) — рекордные для страны 2 943 новых случаев за сутки, +105 смертей

Германия (12 327) — рекордные для страны 2 960 новых случаев за сутки, но лишь +2 смерти. Франция (9 134) вытеснила на седьмое место Южную Корею (8413), восьмое место занимают США (8335). Закрывают десятку Швейцария (3115) и Великобритания (2 626).

08:10 В США у двоих конгрессменов, республиканца Марио Диаз-Баларта и демократа Бена Мак-Адамса, обнаружен коронавирус (CNN).

07:49 В Перу ввели общенациональный комендатский час. Жители должны оставаться дома с 20:00 до 5:00.

07:47 Великобритания закрывает с пятницы школы, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом заявил премьер Борис Джонсон.

07:35 Власти Киева организуют развоз медиков и правоохранителей на работу, заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

07:30 По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные выздоровели 84 113 человека.

07:15 Карантин в Ухане, где началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, можно будет постепенно снять, если в течение двух недель после последнего зарегистрированного случая заражения в городе не будет новых больных. Это может произойти в апреле.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 170 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;



Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;



Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;



Как можно чаще проветривайте помещение;



По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: