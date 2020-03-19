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Четверг, 19.03.2020
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Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов

Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов
11:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В мире зарегистрировано 218 815 случаев заражения Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

Центр общественного здоровья исследует 79 подозрений на Covid-19, по состоянию на утро 19 марта количество больных составляет 16 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"На протяжении 18 марта в Центра общественного здоровья поступило 79 подозрений на Covid-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на Covid-19. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украина исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на Covid-19 ", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 19 марта, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев Covid-19, из них 2 летальных Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская - 1 (летальный) случай, Киевская - 2 случая, Донецкая - 1 случай, г. Киев - 2 случая.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

На территории Европейского региона зарегистрировано 85 493 случая заболевания Covid-19 (Италия 35533, Испания 13716, Франция 9134, Германия 7156, Швейцария 3010, Великобритания 2630, Нидерланды 2051, Бельгия 1486, Австрия 1471, Швеция 1279, Норвегия 1169, Дания 1044, Португалия 642, Чехия 522, Израиль 427, Греция 418, Финляндия 359, Ирландия 292, Польша 287, Словения 286, Эстония 258, Исландия 250, Румыния 233, Люксембург 210, Турция 191, Российская Федерация 147, Сан-Марино 109, Словакия 105, Сербия 94, Болгария 92, Армения 84, Хорватия 81, Латвия 71, Албания 59, Венгрия 58, Кипр 58, Мальта 48, Андорра 39, Белорусь 36, Босния и Герцеговина 36, Республика Молдова 36, Казахстан 35, Северная Македония 35, Грузия 34, Азербайджан 28, Литва 26, Лихтенштейн 25, Украина 19, Узбекистан 16, Монако 9, Черногория 2, Святой Престол 1) и 4070 летальных случаев (всего 8810 закончились смертью).

Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19).

Предполагается, что медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации с коронавирусом в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты. Также будут осуществлены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Законом также устанавливается ответственность за нарушение санитарных норм во время распространения коронавирусной инфекции. В частности, для лиц, которые могут быть инфицированы, за самовольное оставление места обсервации (карантина) предусмотрена административная ответственность. А за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний будет повышена уголовная ответственность.

Зеленский подписал "коронавирусный" закон

Кроме того, будет упрощена процедура государственных закупок товаров для борьбы с коронавирусом. В частности, будут освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства, медицинские изделия и медицинское оборудование, предназначенные для предотвращения возникновения и распространения Covid-19. Цены на товары медицинского назначения и социально значимые товары будет контролировать Кабинет Министров.

Будет также введен комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Напомним: 

 

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Китай, Вакцина, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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