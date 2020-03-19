Пандемия коронавируса: Сколько украинцев вернулись домой после закрытия границ

Новости Украины:В Украину за последние сутки вернулись более 16 тысяч украинских граждан.

По состоянию на четверг, 19 марта, более 16 тыс. граждан Украины вернулись на родину, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

В частности, наибольшее количество граждан вернулись из Египта - 14 тыс. 475 человек, сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

209 украинцев вернулись из Австрии, 39 - из Азербайджана, 8 - из Бельгии, 14 - из Греции, 1 - из Ирана, 123 - из Италии, 45 - из Китая, 40 - из Кипра, 74 - из Ливана, 881 - из Объединенных Арабских Эмиратов, 84 - из США, 14 - из Танзании, 21 - из Венгрии, 56 - из Хорватии.

Как уточнили в агентству в пресс-службе МИД, речь идет о возвратившихся в Украину с 15 марта.

Ранее МИД Украины сообщило, что в разных странах мира 861 гражданин Украины находится на карантине, 11 - проходят лечение, 5 - выздоровели, и одна гражданка Украины умерла в Италии 13 марта.

Напомним: