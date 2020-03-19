Пандемия коронавируса: Сколько украинцев вернулись домой после закрытия границ

По состоянию на четверг, 19 марта, более 16 тыс. граждан Украины вернулись на родину, сообщило Министерство иностранных дел Украины.
В частности, наибольшее количество граждан вернулись из Египта - 14 тыс. 475 человек, сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.
209 украинцев вернулись из Австрии, 39 - из Азербайджана, 8 - из Бельгии, 14 - из Греции, 1 - из Ирана, 123 - из Италии, 45 - из Китая, 40 - из Кипра, 74 - из Ливана, 881 - из Объединенных Арабских Эмиратов, 84 - из США, 14 - из Танзании, 21 - из Венгрии, 56 - из Хорватии.
Как уточнили в агентству в пресс-службе МИД, речь идет о возвратившихся в Украину с 15 марта.
Ранее МИД Украины сообщило, что в разных странах мира 861 гражданин Украины находится на карантине, 11 - проходят лечение, 5 - выздоровели, и одна гражданка Украины умерла в Италии 13 марта.
Напомним:
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств.
Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами.
АО "Укрзализныця" 20 марта отправит три поезда класса "Интерсити +" из Пшемысля в Киев для вывоза украинских граждан из Польши.