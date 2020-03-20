Вторая украинка умерла от коронавируса в Италии

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в итальянской провинции Бергамо в результате инфицирования коронавирусом умерла вторая украинка.
Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"К сожалению, информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года рождения. Связь с больницей установлена. Родственники проинформированы", - отметил Погорельцев.
Напомним:
13 марта в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом случае выздоровления в Украине от коронавируса.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.