Минздрав: 80% зараженных COVID-19 перенесут болезнь в легкой форме

Новости Украины:По прогнозам ученых более 80% из тех, кто будет поражен коронавирусом, перенесут его в легкой форме.

В мире 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной инфекцией, перенесут её в легкой форме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также отмечается, что в случае необходимости Минздрав будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время эфира программы "Шустер LIVE".

Он подчеркнул, что лишь 5-7% тех, кто заболел, из опыта Италии и Испании, требуют реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Виктор Ляшко призвал граждан оставаться дома и внимательно следить за своим здоровьем.

Напомним: