Минздрав: 80% зараженных COVID-19 перенесут болезнь в легкой форме

В мире 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной инфекцией, перенесут её в легкой форме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также отмечается, что в случае необходимости Минздрав будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома.
Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время эфира программы "Шустер LIVE".
Он подчеркнул, что лишь 5-7% тех, кто заболел, из опыта Италии и Испании, требуют реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Виктор Ляшко призвал граждан оставаться дома и внимательно следить за своим здоровьем.
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