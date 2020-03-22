В Украину скоро прибудет самолет с тестами на коронавирус из Китая (Фото и видео)

Новости Украины:Дмитрий Кулеба показал, как в Китае грузят медицинские средства для Украины.

В аэропорту китайского города Гуанчжоу происходит загрузка самолета Вооруженных Сил Украины средствами борьбы с коронавирусом.

Соответствующее видео разместил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Депутат Андрей Мотовиловец, наши дипломаты, члены экипажа и китайские работники загружают тесты и другие вещи нужные для борьбы с коронавирусом в Украине... Все спешат", - написал глава МИД.

По его словам, еще необходимо решить много вопросов, чтобы груз как можно скорее оказался в Украине.

"Вопрос на контроле президента Владимира Зеленского", - добавил Кулеба.

Напоминаем, в Китае догружается украинский самолет Вооруженных сил Украины, который в воскресенье вечером доставит в Киев медицинские средства для борьбы с коронавирусом.