COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 22 марта превысило 300 тыс. человек. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина. Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявлены случаи заражения коронавирусом во всем мире.
Первую строчку по количеству больных продолжает занимать Китай. Там официально выявлено более 81 тысячи зараженных, однако это количество почти не растет последние недели.
Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
Китай (81 008)
Италия (53 578) — 6 557 новых случаев за сутки, 793 смерти, два новых антирекорда для страны
Испания (25 374) — 3 803 новых случая за сутки, 285 смертей
США (22 813) — 3 430 новых случаев за сутки, страна впервые вошла в топ-пятерку мировых очагов болезни
Германия (22 084) — 2 236 новых случаев за сутки
Иран 22 марта впервые за долгое опустился на шестое место (20 610 случаев). Далее следуют Франция (14 459) и Южная Корея (8 799). Закрывают десятку Швейцария (6 489) и Великобритания (5 018).
По состоянию на 22 марта в мире зафиксировано 13 069 смертей от коронавирусной болезни.
Более 95 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом.
Из них значительная часть приходится на Италию (4 825 смертей) и Китай (3255), который 19 марта опустился на второе место по числу жертв. На данный момент на планете около 194 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.
Больше всего их в Италии, которая ежедневно устанавливает антирекорды по смертности. Сейчас там почти 5 тысяч умерших. Для примера, в Китае зафиксировано лишь 3 тысячи умерших. Вместе с тем, 91 676 человек по всему миру уже вылечились от COVID-19. Почти 60 тысяч из них - в Китае. Также более 7 тысяч вылеченных сообщили в Иране, и 6 тысяч - в Италии.
С 17 марта, когда первые два случа инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус "покорил" все страны Европы.
Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:
Италия — 53 578
Испания — 25 374
Германия — 22 084
Франция — 14 459
Швейцария — 6 489
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксирован 47 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Киевская область — 4 случая
Всего в Украине, по данным Центра общественного здоровья, на вечер 21 марта зафиксировано 531 случай подозрения на коронавирус. 43 из них еще исследуются.
Напомним:
В Министерстве здравоохранения сообщили о 47 случаях коронавируса, которые на 9 часов вечера 21 марта зафиксированы в Украине.
В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
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