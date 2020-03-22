Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

Важно знать:

В Украине зафиксировано уже 47 случаев заражения;

Три случая заражения в Украине оказались летальными, а один человек полностью выздоровел;

Чрезвычайная ситуация объявлена в Киеве и восьми областях;

За границей от коронавируса скончался третий гражданин Украины;

Минздрав рассматривает варианты продления карантина

10:41 По состоянию на 22:00 21 марта после закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане, что на 13,5 тыс. больше статистики предыдущего дня. 10:07 Коммунальщики Киева будут бороться с коронавирусом, обрабатывая дезинфицирующими средствами жилые многоэтажки. 09:30 В центре столицы установили мультимедийные билборды с "антикоронавирусными" советами. 08:50 Весь итальянский бизнес должен прекратить работу до 3 апреля, за исключением необходимого для обеспечения жизни, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Открытыми останутся супермаркеты, аптеки, почта и банки. 08:23 В Швейцарии усилены карантинные меры: запрещены любые собрания с участием более пяти человек. Штраф - до 100 швейцарских франков (94 евро). Ограничение относится и к предприятиям, компании и фирмы, не соблюдающие это требование, будут принудительно закрыты (SWI). 08:19 В Ухане, где началась эпидемия, четвертый день подряд не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом (Синьхуа).

08:00 На данный момент во всем мире коронавирусом заразились 307 278 человек, 13 049 умерли, более 92 373 выздоровели.

Статистика Минздрава по Украине на 22 марта

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный). На данный момент в этом регионе зафиксировано больше всего случаев коронавирусной инфекции в Украине.

В этой же области был обнаружен и первый в стране случай инфицирования. Мужчина 64 лет был госпитализирован 3 марта, а позавчера, 20 марта он уже выписался из больницы. Его повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Второй случай в области зафиксирован 12 марта у мужчины 64 лет, жена которого посещала Италию.

Два случая были подтверждены 16 марта, а сразу шесть положительных тестов были зафиксированы в области 17 марта.

Еще пять случаев подтвердились 19 марта, а 20 марта было зафиксировано сразу 10 положительных тестов в области.

Киев - 10 случаев. Первых два случая были подтверждены 16 марта. Третий - 19 марта. Об этих людях известно то, что двое из них недавно побывали в странах Европы, а третий контактировал с умершей от коронавируса в Радомышле женщиной.

Сразу 7 новых случаев зафиксированы в столице 21 марта. Сообщается, что это две женщины, возрастом 29 и 39 лет. Остальные 5 - это мужчины от 31 до 50 лет. В одном из этих случаев произошло из-за контакта с инфицированных киевлянином, остальные - заражение в результате поездок в Европу.

Также известно, что 10 из пациентов проходят лечение в Александровской больнице, а 5 находятся в самоизоляции.

Киевская область - 3 случая. Коронавирусная инфекция была обнаружена у народного депутата Сергея Шахова, а также у его супруги. О третьем случае подробности пока неизвестны.

Житомирская область - 2 случая (1 летальный). В городе Радомышль Житомирской области был зафиксирован второй в Украине случай коронавирусной инфекции. 71-летняя женщина умерла через сутки после госпитализации.

Второй положительный тест в регионе был выявлен 19 марта в Житомире у мужчины 50 лет, который вернулся из Австрии. После этого случая местные власти приняли решение проверять на коронавирус всех, кто вернулся в рамках эвакуации украинских туристов.

Днепропетровская область - 2 случая. В области первых два случая показали положительный результат 19 марта. Известно, что это муж и жена, которые в недавнем времени вернулись из Франции. Пара самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Ивано-Франковская область - 2 случай (1 летальный). Первый случай в регионе, который стал летальным, был зафиксирован 19 марта. В Минздраве сообщили, что 56-летняя женщина занималась самолечением и была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.

О втором случае стало известно 20 марта.

Донецкая область - 1 случай. Первый в области случай был выявлен 18 марта в Мариуполе. Заболевшим оказался мужчина, который несколько дней назад прилетел из Египта.

Львов - 1 случай. Первый случай зарегистрирован 20 марта. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, это мужчина 1961 года рождения. На следующий день после возвращения из Германии он сдал тест в частной клинике и все время находился в самоизоляции.

Харьковская область - 1 случай. О первом в регионе случае в Минздраве сообщили 20 марта. В то же время, в Харьковской ОГА заявили о том, что случаев коронавируса в области нет. По словам главы ОГА Алексея Кучера, харьковчанка возрастом 37 лет, у которой тест показал положительный результат, находится на территории Киевской области.

COVID-19 в мире

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 22 марта превысило 300 тыс. человек. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (81 008)

Италия (53 578) — 6 557 новых случаев за сутки, 793 смерти, два новых антирекорда для страны

Испания (25 374) — 3 803 новых случая за сутки, 285 смертей

США (22 813) — 3 430 новых случаев за сутки, страна впервые вошла в топ-пятерку мировых очагов болезни

Германия (22 084) — 2 236 новых случаев за сутки

Иран 22 марта впервые за долгое опустился на шестое место (20 610 случаев). Далее следуют Франция (14 459) и Южная Корея (8 799). Закрывают десятку Швейцария (6 489) и Великобритания (5 018).

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 170 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;



Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;



Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;



Как можно чаще проветривайте помещение;



По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: