"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса

1 Что происходит в Италии? Италия опередила Китай по смертности от коронавируса. За прошедшие 24 часа зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса. Таким образом, общее количество умерших с подтвержденным заражением коронавирусом достигло 4,825 человек. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу объявил о закрытии в стране всех производств и компаний, не относящихся к сфере критической инфраструктуры. Строгость карантина зависит от конкретной провинции. Если в Милане нельзя просто так пойти погулять (выйти на улицу без специального бланка с указанием причин, как то покупка продуктов или выгул собак, не разрешают), иначе полиция может оштрафовать от 200 евро, то в большей части южных провинций прогулки не запрещены. Все сложно для жителей больших городов - глава Неаполя, например, запретил людям еще больше, чем президент страны: местным даже в парк на пробежку нельзя.

2 Что происходит во Франции? Парламент Франции принял закон о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающий особые меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Накануне голосования во Франции сообщили о еще 112 смертях вследствие коронавируса, в целом количество летальных случаев в стране теперь составляет 562. Чрезвычайное положение в области здравоохранения позволит правительству принимать специальные меры в поддержку французских компаний, наиболее пострадавших от пандемии. Закон также позволяет главе правительства по совету министра здравоохранения немедленно реализовать комплекс ограничительных мероприятий по всей стране. Согласно этим мероприятиям, правительство сможет ввести более жесткие ограничения на перемещение людей. Правительство также будет иметь право конфисковывать любые товары или услуги, включая автомобили такси для транспортировки персонала больниц, для борьбы с пандемией коронавируса. Хотя еще в прошлые выходные французы отдыхали в парках и расслаблялись на террасах кафешек, и очень неохотно приняли ограничения. Первые дни скупали всю еду, во многие магазины выстроились гигантские очереди. Раньше так штурмовали магазины разве что в сезон распродаж. Не все продукты есть в наличии. Здесь не производят гречку, поэтому люди гребут макароны. Туалетная бумага тоже актуальна. В пригороде Парижа люди пытались прорваться на склад Ашана, а на автобане люди пытались блокировать дорогу и нападать на фуры, перевозящие продукты. Так же, как и в Украине, во Франции столкнулись с дефицитом масок и дезинфицирующих гелей. Поддавшись панике, некоторые люди пытались разбить стекла машин скорой помощи, чтобы украсть маски и дезинфицирующие гели. В Париж заехало много военных и полиции - патрулировать улицы, чтобы народ не гулял. Каждый человек, выходящий там из дома, должен иметь при себе объяснительную записку - форму которой можно скачать на сайте МВД страны или написать от руки. В ней нужно указать свои данные, адрес и объяснить, почему "шатаешься" по улицам.

3 Что происходит в Испании? В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 394 человека, всего с начала эпидемии умерли 1725 человек. По последним данным Министерства здравоохранения, в Испании зафиксировано 28 572 случаев инфицирования, из них 1785 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а 2575 человек уже выписали после выздоровления. Сегодня утром правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней, о чем премьер-министр Педро Санчес сообщил региональным лидерам на совещании. Срок чрезвычайного положения завершался 29 марта, после его продолжение ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников. Санчес сообщил, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин. В Испании тоже закрыто все, кроме супермаркетов и аптек, и ограничено передвижение людей. Даже гулять с ребёнком и заниматься спортом в парке нельзя, зато можно выгулять собаку. В обычно оживленной Барселоне на улицах никого нет, а когда кто-то выходит за продуктами, полиция останавливает и подгоняет: "Туда и обратно, и то быстро!". Карантин коснулся парков и пляжей: полиция не пускает на них ни местных жителей, ни туристов.

4 Что происходит в Австрии и Германии? По состоянию на утро 22 марта на территории Австрии зафиксировано уже более 3000 случаев инфицирования новым типом коронавируса, госпитализированы 105 человек. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в федеральных землях Тироль, что на границе с Италией (636), и Верхней Австрии, которая граничит с Германией и Чехией (606). В столице Вене обнаружены 389 инфицированных коронавирусом людей. У 3046 инфицированных людей наблюдается мягкий ход заболевания, госпитализированы 105 человек, 15 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. От Covid-19 в Австрии уже умерли 9 человек. В то же время 9 человек выздоровели. У 3018 инфицированных людей наблюдается мягкий ход заболевания, госпитализированы 105 человек, 15 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. В Германии коронавирусом в общем заразились более 20 тысяч человек. При этом по состоянию на 10 утра 21 марта Институт имени Роберта Коха сообщал лишь о 16662 случаях инфицирования коронавирусом. Умерли от заболевания COVID-19, по разным данным, 70-72 человека, выздоровели - более 200 человек, сообщает “Немецкая волна”. В нескольких федеральных землях Германии, например в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гамбурге, на передвижение людей наложены ограничения - запрещено покидать свои дома без веских причин. К таким причинам относятся, в частности, выход на работу, за покупками продуктов и посещения врача. Законпослушные немцы и австрийцы на время карантина в основном подчиняются приказу сидеть дома. Перед тем как уйти на изоляцию, сделали запасы еды. В немецких городах полки с продуктами полупустые. В дефиците - макароны, рис, средства дезинфекции и туалетная бумага. Кассиры и сотрудники магазинов работают только в перчатках, в залах повесили флакончики с антимикробными гелями. В Австрии находиться на улице можно если не одному, то только вместе с родственниками, с друзьями - "непорядок" и штраф. А тут он один из самых драконовских - 2200 евро. Запрещено появляться также на общественных спортивных площадках, зато можно гулять и бегать в лесу, у реки. Метро в Вене открыто, общественный транспорт тоже ходит. Но в целом людей на улицах немного. Еду люди заказывают через фирмы доставки, причем оплата через карту, а товар оставляют у дверей.

5 Что происходит в Польше? В Польше сообщили о смерти седьмого человека, зараженного коронавирусом. Мужчина умер в больнице города Радом, в центральной части страны. По данным Министерства здравоохранения, умершему было 43 года, он находился в больнице в тяжелом состоянии. Министерство также подтвердило 16 новых случаев заражения за последние сутки. Таким образом, число зараженных в Польше увеличилось до 563. "У нас есть 16 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительным результатом лабораторных исследований. Подтвержденные случаи касаются: 5 человек из Люблинского воеводства, 4 человека из Малопольского воеводства, 3 человека из Нижнесилезского воеводства, 2 человека из Подкарпатского воеводства и по одному из Поморского и Опольского воеводств", - сообщили в Минздраве. В Польше продолжается продуктовый ажиотаж. Продукты довозят, но тут же разметают. Чтобы купить муки, или яйца с маслом - это надо постараться. А макароны вообще стали на вес золота. Улицы и детские площадки пустые, правительство советует компаниям отпустить домой людей, у которых маленькие дети Продавцы также советуют держать дистанцию в метр и лишний раз не трогать продукты. Общественный транспорт ездит почти пустой – до пяти человек в автобусах. С 20 марта в Польше объявлена угроза эпидемии. Было решено продлить закрытие всех учебных заведений и колледжей до Пасхи. Ранее все учебные заведения в стране должны были быть закрыты до 25 марта. Глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что штрафы за нарушение карантина будут ужесточены. Штраф увеличится с 5 тысяч до 30 тысяч злотых.

6 Что происходит в Чехии? Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев. По данным Министерства здравоохранения, шесть человек выздоровели, в стране не зафиксировано ни одного смертельного случая среди инфицированных. В целом медицинские работники протестовали 15 584 человек по состоянию на субботу. Закрыты школы, университеты, детсады, салоны, спортзалы. Передвижение - только на работу и обратно, работают только продуктовые магазины и аптеки. Без надобности запрещено выходить на улицы. Надобностью считается: поход на работу, в магазин, проведать при необходимости родственников, которым нужна помощь, выгул собак, поход к врачу. Прогуливаться в парках/лесах тоже можно, но не группами. По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели. Всего с начала 2020 году в ЦОЗ поступило 531 сообщение о подозрении на Covid-19: 47 подтверждены, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов. В Украине из-за пандемии коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Черновицкой областях, Харьковской, Донецкой областях, из-за чего власть предпринимает ряд мер. Столичные власти решили ужесточить карантинные меры в городе. С понедельника, 23 марта, общественным транспортом в Киеве смогут воспользоваться только сотрудники служб, обеспечивающих жизнедеятельность, сотрудники стратегических предприятий, а также работники продовольственных магазинов и аптек. Перевозить их будут по специальным пропускам. Но ограничений для передвижения на собственном авто нет. В каждом общественном транспорте должны присутствовать по два представители полиции Киева и по одному – "Муниципальной стражи". Они обязаны обеспечить общественный порядок на остановках и в самом транспорте. На период карантина временно запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. А с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должны следить за тем, чтобы на 10 квадратных метров находилось не более одного потребителя. В Черновцах с 23 марта вводится обязательный масочный режим. По словам мэра города Алексея Каспрука, власть будет контролировать, чтобы на рынки, супермаркеты, магазины и другие работающие объекты не допускались посетители без масок. В Тернополе с 23 марта также прекращает работу общественный транспорт. В местном штабе борьбы с коронавирусом сообщили, что специальные перевозки останутся только для медиков, коммунальщиков, правоохранителей и других служб, которые обеспечивают жизнь города в условиях карантина.

7 Что происходит в Турции? За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. "За последние 24 часа было сделано 2953 теста. 277 оказались положительными. Количество инфицированных достигло 947. 12 наших пациентов из числа пожилых людей умерли. В целом летальных случаев - 21", - рассказал министр. Он также обратился с предупреждением к пожилым людям, подчеркнув, что риск смертельных осложнений увеличивается с возрастом. За предыдущие сутки в Турции выявлено 311 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались. Всего с начала эпидемии количество умерших достигло девяти - все они были преклонного возраста. С сегодняшнего дня в Турции вступил в силу запрет покидать свои дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими болезнями. В Турции запустили онлайн-тест на выявление коронавируса, с помощью которого, пройдя опрос, можно выяснить свидетельствуют ли симптомы о возможном заражении коронавирусом и дальнейший алгоритм действий. В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну. Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

8 Что происходит в США? Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в США в настоящее время составляет 26 747 человек. Таким образом, США оказались в тройке стран, где зафиксировано больше всего зараженных коронавирусом. Опережают США только Китай и Италия. Около трети всех случаев заражения коронавирусом в США зарегистрировано в городе Нью-Йорк. Об этом заявил в видеообращении городской голова Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает СNN. По данным городских властей, в Нью-Йорке количество случаев коронавируса увеличилось с 183 до 5151 в течение шести дней. "Чтобы вы понимали, сейчас это примерно треть всех случаев коронавируса в Соединенных Штатах Америки. Я не хочу это говорить, но это правда. Сейчас мы эпицентр этого кризиса", - сказал де Блазио. По словам мэра, город сейчас нуждается в пополнении запасов, необходимых для борьбы с болезнью.

9 Что происходит в Китае? В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения новым коронавирусом, из них 45 - у людей, которые вернулись в страну из-за рубежа. Единственный случай заболевания коронавирусом внутри страны диагностирован в Гуанчжоу. Другие 45 заболевших прибыли из-за границы, так в Шанхае выявлено 14 заболевших, в Пекине - 13, в провинциях Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Цзянсу - два, Чжэцзян, Хэбэй, Цзянси, Шаньдун и Сычуань - по одному. Всего в Китае с начала пандемии заболело 81 345 человек, погибли от осложнений вызванных вирусом 3144 человека. Сейчас эпидемия в стране пошла на спад. В китайском городе Ухань, с которого началось распространение коронавируса, закрыли все 16 временных больниц, где лечили инфицированных COVID-19. Отмечается, что всего с начала февраля и до закрытия временные больницы получили более 12 тысяч пациентов.

10 Что происходит в России? В России зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. Наибольшее количество случаев было выявлено в Москве — 54. С учетом новых случаев общее количество человек, у которых был выявлен коронавирус в России, достигло 367. В Москве общее число заболевших достигло 191. В России ввели ограничения из-за коронавируса. Так, все прибывшие из-за рубежа теперь обязаны пройти двухнедельный карантин на дому. В случае появления симптомов заболевания необходимо вызвать врача на дом без посещения больницы. Кроме того, на всей территории России был введен режим повышенной готовности. Во многих школах и вузах ввели дистанционный режим обучения, также отменили все массовые мероприятия. В Москве, где зарегистрировано больше половины случаев заражения, также ограничили посещения больниц и школ, закрыли доступ в бассейны, фитнес-центры и другие объекты.