Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Хорошие новости: уже восемь украинцев выздоровели от Covid-19
Хорошие новости: уже восемь украинцев выздоровели от Covid-19
Минздрав установил правила для украинцев, прибывших из-за рубежа
Минздрав установил правила для украинцев, прибывших из-за рубежа
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Bon Jovi: участник группы заболел коронавирусом
Bon Jovi: участник группы заболел коронавирусом

Борьба с COVID-19: В ВОЗ заявили, что карантина недостаточно

Борьба с COVID-19: В ВОЗ заявили, что карантина недостаточно
16:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с ситуацией в мире медики ВОЗ призвали людей не надеятся только на карантин а уделить достаточно внимания общественному здоровью.

Карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы избежать рецидива.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Марк Райан, передает Reuters.

"Страны не могут просто закрыть свои общества, чтобы победить вирус", - отметил Райан.

ВОЗ дали рекомендации, как правильно использовать маску (Видео)

По его словам, следует принять меры для общественного здоровья, чтобы впоследствии избежать возрождения вируса.

"Нам действительно нужно сосредоточиться на том, чтобы найти людей, которые больны и тех, кто имеет вирус, и изолировать их", - отметил Райан.

Напомним:

  • По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

  • В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
03 COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания
04 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
05 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эвакуация украинцев: из Испании вернулись 216 граждан
Эвакуация украинцев: из Испании вернулись 216 граждан
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта
Землетрясение в Хорватии: появились фото последствий стихии
Землетрясение в Хорватии: фото последствий стихии
Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?
Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь