Борьба с COVID-19: В ВОЗ заявили, что карантина недостаточно

Новости Украины:В связи с ситуацией в мире медики ВОЗ призвали людей не надеятся только на карантин а уделить достаточно внимания общественному здоровью.

Карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы избежать рецидива.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Марк Райан, передает Reuters.

"Страны не могут просто закрыть свои общества, чтобы победить вирус", - отметил Райан.

По его словам, следует принять меры для общественного здоровья, чтобы впоследствии избежать возрождения вируса.

"Нам действительно нужно сосредоточиться на том, чтобы найти людей, которые больны и тех, кто имеет вирус, и изолировать их", - отметил Райан.

Напомним: