Итоги дня 22 марта: ситуация с коронавирусом, снег в Киеве и землетрясение в Загребе

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.
Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Налоги, коммуналка и штрафы: какие изменения ждут украинцев на время карантина
Какие законы приняла власть, чтобы облегчить жизнь украинцев и бизнеса на время карантина.
"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса
Коронавирус в мире стал причиной того, что многие страны ушли в изоляцию. Многие города стали похожими на сцены из фильмов про апокалипсис. Туристические курорты опустели, а Европа привыкает жить взаперти. Как в разных странах мира люди живут в условиях жестких ограничений и правил, введенных из-за коронавируса.
Киев 22 марта внезапно засыпало мокрым снегом.
В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, пошел густой снег.
В хорватской столице Загребе произошло два землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города.
Утром 22 марта в столице Хорватии Загребе произошло два землетрясения с получасовым интервалом. Пострадали здания в столице, авто и знаменитый Загребский собор.
В результате мощного землетрясения в районе Загреба погиб 15-летний подросток, ранены десятки людей.
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COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Список известных игроков, тренеров и функционеров, о заболевании которых известно на сегодняшний день.
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
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Трио нападающих Романа Яремчука с Джонатаном Девидом и Лораном Депуатром - одно из лучших в Европе.
Американский ведущий Энди Коэн болен коронавирусом
Американский ведущий и исполнительный продюсер популярного вечернего ток-шоу Watch What Happens Live Энди Коэн объявил, что болен коронавирусом.
Коронавирус продолжает поражать людей шоу-бизнеса.
Инфицированным оказался клавишник американской рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан.
Украинская и голливудская актриса сообщила о заражении коронавирусом
У известной голливудской и украинской актрисы Иванны Сахно подтвердили коронавирус.
У Пласидо Доминго обнаружен коронавирус
Коронавирус в очередной раз подтвердили у знаменитости. Стало известно об инфицировании 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго.
Apple обучила Siri выявлять коронавирусную инфекцию у человека
Компания Apple обновила своего виртуального помощника Siri, и теперь она сможет помочь выявить коронавирус у пользователя.