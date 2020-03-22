Главные события недели: коронавирус, карантин, новый генпрокурор и другое

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс. В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3. Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Нардепы "Слуги народа" обратились к Данилову по поводу отстранения Сивохо от должности внештатного советника. 19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.

3 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин экстрадирован из Болгарии в Украину. Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин доставлен в понедельник в Украину из Болгарии в рамках запроса об экстрадиции.

5 На время карантина в Украине приостановили призыв на срочную военную службу В связи с распространением коронавируса в Украине временно приостановили призыв на срочную военную службу.

6 Вакцина от коронавируса: ВОЗ заявила о старте испытаний Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.

7 Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса Министерство финансов Украины готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса.

8 Режим ЧС введут в Киеве и двух областях Кабинет министров Украины вводит режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской области. Чем чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может повлиять на жизнь обычных граждан можно прочитать здесь.

9 Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом. Председатель парламента Дмитрий Разумков говорит, что Верховная Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах. Спикер парламента заверил, что Верховная Рада будет готова помочь Кабмину в ситуации с коронавирусом.

11 В ГТСУ прокомментировали ситуацию с экспортом украинских респираторов в Испанию. В Таможенной службе пояснили, что операция по экспорту респираторов украинского производства в Испанию в начале марта была законной.

12 Налоги, коммуналка и штрафы: какие изменения ждут украинцев на время карантина Какие законы приняла власть, чтобы облегчить жизнь украинцев и бизнеса на время карантина.

13 "Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса Коронавирус в мире стал причиной того, что многие страны ушли в изоляцию. Многие города стали похожими на сцены из фильмов про апокалипсис. Туристические курорты опустели, а Европа привыкает жить взаперти. Как в разных странах мира люди живут в условиях жестких ограничений и правил, введенных из-за коронавируса.

14 Молодой талант донецкого Шахтера заинтересовал итальянские клубы. "Рома" следит за выступлениями полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика

15 Жизнь Дмитрия Лисового трагически оборвалась. Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в результате автокатастрофы

16 Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего Бывший чемпион мира в двух весах американец Роджер Мейвезер скончался в возрасте 58 лет.

17 Упавший с лестницы английский футболист Уиттингем умер в возрасте 35 лет Английский футболист Питер Уиттингем скончался в больнице после падения с лестницы.

18 Евро-2020 не изменит своего названия, несмотря на перенос, связанный с пандемией коронавируса. Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год .

19 Евро-2020 по водным видам спорта перенесено из-за коронавируса Европейская лига плавания (LEN) приняла решение о переносе чемпионата Европы по водным видам спорта-2020, избирательного Конгресса LEN и чемпионата Европы по водным видам спорта в категории Masters.

20 Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года.

21 Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр Организаторы Олимпиады-2020 уже приступили к рассмотрению переноса Игр на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса

22 В качестве мер предосторожности цирковой коллектив Cirque du Soleil временно останавливает все свои спектакли. Легендарный цирковой коллектив Cirque du Soleil для предотвращения распространения коронавируса, временно останавливает все свои спектакли, которые были запланированы на апрель и май в Лас-Вегасе.

23 Украинские звезды совместно с Минздравом записали советы, как защититься от вируса. Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения в информационной кампании, направленной на борьбу с распространением коронавируса.

24 Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса Организаторы международного песенного конкурса решили перенести мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.

25 Нацотбора в 2021 году не будет: на Евровидение поедут Go_A Победители Нацотбора 2020 группа Go_A все же представит Украину на международном конкурсе.

27 Князь Монако заразился COVID-19 Правитель Монако князь Альберт сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

28 На 66-м году умер Ярослав Федоришин - основатель Львовского театра "Воскресение" В ночь на 20 марта на 66-м году умер основатель Львовского академического театра "Воскресение" и художественный руководитель Международного театрального фестиваля "Золотой Лев" Ярослав Федоришин.

29 47-я ежегодная церемония вручения премии "Эмми", назначенная на июнь в Пасадене, была отменена. Национальная академия телевизионных искусств и наук США заявила, что 47-я ежегодная церемония вручения дневной премии "Эмми", назначенная на июнь в Пасадене, была отменена из-за коронавируса.