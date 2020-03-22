Коронавирус: в ЦОЗ назвали количество инфицированных в Украине

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.
Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19
В Министерстве здравоохранения Украины объяснили дисбаланс в последних данных Киевской горгосадминистрации и Центра общественного здоровья относительно зараженных коронавирусом в столице.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.