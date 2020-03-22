Коронавирус: в ЦОЗ назвали количество инфицированных в Украине

Новости Украины:В ЦОЗ говорят, что в Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом.

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

Напомним:

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: