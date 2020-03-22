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Коронавирус: в ЦОЗ назвали количество инфицированных в Украине

Коронавирус: в ЦОЗ назвали количество инфицированных в Украине
21:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В ЦОЗ говорят, что в Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом.

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

Напомним:

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

  • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

  • Как можно чаще проветривайте помещение;

  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

  • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

  • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

  • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Коронавирус, ЦОЗ, Ігор Кузін.
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