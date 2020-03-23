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Аваков сообщил, что тесты на коронавирус развезут по всем областям

Аваков сообщил, что тесты на коронавирус развезут по всем областям
03:07 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Арсен Аваков сообщил, что вскоре во всех областях будут экспресс-тесты на коронавирус.

До конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет во всех областях Украины.

Об этом сообщает Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны". - заявил он.

Напоминаем, В Украину самолетом прибыла партия тестов для определения коронавирусной болезни.

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МВД, Тест, Арсен Аваков, Коронавирус.
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