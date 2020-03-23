Аваков сообщил, что тесты на коронавирус развезут по всем областям

До конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет во всех областях Украины.
Об этом сообщает Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook
"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны". - заявил он.
Напоминаем, В Украину самолетом прибыла партия тестов для определения коронавирусной болезни.
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.