Аваков сообщил, что тесты на коронавирус развезут по всем областям

Новости Украины:Арсен Аваков сообщил, что вскоре во всех областях будут экспресс-тесты на коронавирус.

До конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет во всех областях Украины.

Об этом сообщает Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны". - заявил он.

Напоминаем, В Украину самолетом прибыла партия тестов для определения коронавирусной болезни.