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Понедельник, 23.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
12:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По состоянию на 23 марта, в мире зарегистрировано 336 000 подтвержденных случаев заболевания, из них 13 049 – летальные, выздоровели 98 334 человек. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.

Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19. В Украине по-прежнему действуют ограничительные меры: авиационное и железнодорожное сообщение приостановлено, также прекратились междугородние и заграничные автобусные перевозки. 

Важно знать:

В Украине выявили 73 случая заражения коронавирусом, большая половина из них – в столице;

Трое украинцев, инфицированных COVID-19, погибли, тогда как один – полностью выздоровел;

Еще трое граждан Украины погибли от коронавируса за границей;

В Киеве и восьми областях объявлена чрезвычайная ситуация;

Минздрав рассматривает варианты продления карантина

11:27 Национальный банк Украины (НБУ) предложил Кабинету министров и органам местного самоуправления перевести все выплаты в безналичную форму, в том числе выплаты пенсий, зарплат, субсидий, социальные и другие денежные выплаты, говорится в письме, разосланном регулятором всем банкам

Коронавирус в мире

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается. При этом почти 90% всех зараженных в Китае выздоровели.

В США впервые диагностировали коронавирус Covid-19 у сенатора - республиканца Рэнда Пола. 

Правительство Великобритании призывает 1,5 млн человек, наиболее уязвимых для коронавируса, оставаться дома в течение 12 недель.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя соглашение, достигнутое во время телефонной конференции с главами федеральных земель 22 марта, заявила, что дальнейшие шаги по ограничению социальных контактов являются "правилом, а не рекомендацией" и предупредила о штрафах за нарушение карантина.

"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса

Первые летальные случаи COVID-19 зафиксированы в Чехии и Черногории.

За минувшие сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 71 человека. Общее число заболевших составляет 438 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим.

С 23 марта Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. 22 марта было зафиксировано 94 новых случая заболевания. Движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями

За минувшие сутки в Турции общее количество инфицированных коронавирусом достигло 1236, умерли 30 человек.

Всего проведено 20 345 тестов, подтверждено 1236 диагнозов. 30 пациентов пожилого возраста мы потеряли", - констатировал министр.

Он уточнил, что за минувшие сутки зафиксировано 289 фактов заражения COVID-19 и девять летальных случаев.

10:47 Европе не следует рассчитывать, что пандемия заболевания COVID-19 скоро закончится: разумнее готовиться к борьбе с коронавирусом, которая может затянуться на два года, считает глава шанхайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун.

10:31 Первый зараженный коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкасской области находится в удовлетворительном состоянии под постоянным наблюдением врачей, сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар в Facebook.

10:20 Медработники скорой помощи не будут проводить тест на COVID-19, а экспресс-тесты будут применять в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава.

10:15 Некогда влиятельный голливудский деятель Харви Вайнштейн, который 10 дней назад получил 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, заболел коронавирусом SARS-CoV-2 (BBC News).

10:00 Дата проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио может быть изменена из-за пандемии коронавируса COVID-19.

09:46 Нельзя остановить распространение коронавирусной инфекции просто тем, что страна закроет границы и введет полный запрет передвижения внутри: нужно массовое тестирование людей, заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

09:36 Украинская греко-католическая церковь готова в случае эпидемии коронавируса COVID -19 в Украине передать все свои храмы для нужд медиков, где священники вместе с врачами будут спасать людей.

09:20 Сегодня ночью в Украину из Китая военным бортом прибыли тесты для ПЦР-диагностики и экспресс тесты, а также аппараты искусственной вентиляции легких, маски и другие медсредства.

09:00 По состоянию на утро 23 марта, подтверждены в мире 340 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

 

06:30 Аваков написал у себя в Facebook, что под утро Нацгвардия в сопровождении медиков авиацией и спецавтомобилями начнет доставку поступивших тест систем по областям. По его словам, до конца дня 23 марта достаточное количество тестов будет во всех областях страны.

 

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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