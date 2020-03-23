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Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням

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Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням
13:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Китайские врачи рассказали о симптомах коронавирусной инфекции по днях.

Врачи из Китая провели детальное исследование о COVID-19, в котором перечислили симптоматику зависимо от дня заболевания. В основе исследования лежат истории болезней пациентов двух уханьских больниц, поступивших в период после 29 декабря и выписанных (или умерших) до окончания января.

Прежде чем проинформировать Вас о симптоматике по днях, отметим, что признаки коронавирусного заболевания COVID-19 можно легко спутать с гриппом А или ОРВИ.

К обычным признакам инфекции относятся респираторные симптомы, повышенная температура тела, кашель, одышка и нарушения дыхания. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть пациента

Набор стандартных рекомендаций по профилактике инфекции включает в себя регулярное мытье рук, прикрывание рта и носа при кашле и чихании, тщательной термической обработке мяса и яиц перед употреблением в пищу.  Необходимо избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторного заболевания, например кашлем и чиханием.

Как протекает коронавирус:

1-4 день

Часто:

  • Повышение температуры

Реже:

  • Усталость

  • Боль в мышцах 

  • Сухой кашель

  • Диарея

Первые дни болезни могут проходить в очень легкой и мягкой форме. Заболевший человек может посчитать эти симптомы серьезными и не сразу понять, что у него коронавирус.

5-6 день

Затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

7 день

Часто:

  • Усиление проблем с дыханием

Реже:

  • Все симптомы подавляются 

В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом

8-9 день

15% процентов заболевших, которые тяжело переносят болезнь, усугубляются признаки острого респираторного дистресс-синдрома; начинают отказывать легкие.

10-11 день 

  • Тяжелая форма: реанимация

  • Легкая форма: боль в животе

12 день

Зараженные идут на поправку, температура падает.

17 день

Выздоравливающих выписывают.

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Подчеркивается, что повышенная температура, один из первых симптомов, COVID-19 обычно сохранялась до 12 дней. А кашель мог длиться дольше. При выписке 45% пациентов все еще кашляли.

Напомним, в Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По состоянию на 23 марта, в мире зарегистрировано 336 000 подтвержденных случаев заболевания, из них 13 049 – летальные, выздоровели 98 334 человек. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.

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Симптомы, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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