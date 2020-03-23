Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням

Врачи из Китая провели детальное исследование о COVID-19, в котором перечислили симптоматику зависимо от дня заболевания. В основе исследования лежат истории болезней пациентов двух уханьских больниц, поступивших в период после 29 декабря и выписанных (или умерших) до окончания января.
Прежде чем проинформировать Вас о симптоматике по днях, отметим, что признаки коронавирусного заболевания COVID-19 можно легко спутать с гриппом А или ОРВИ.
К обычным признакам инфекции относятся респираторные симптомы, повышенная температура тела, кашель, одышка и нарушения дыхания. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть пациента.
Набор стандартных рекомендаций по профилактике инфекции включает в себя регулярное мытье рук, прикрывание рта и носа при кашле и чихании, тщательной термической обработке мяса и яиц перед употреблением в пищу. Необходимо избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторного заболевания, например кашлем и чиханием.
1-4 день
Часто:
Повышение температуры
Реже:
Усталость
Боль в мышцах
Сухой кашель
Диарея
Первые дни болезни могут проходить в очень легкой и мягкой форме. Заболевший человек может посчитать эти симптомы серьезными и не сразу понять, что у него коронавирус.
5-6 день
Затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.
7 день
Часто:
Усиление проблем с дыханием
Реже:
Все симптомы подавляются
8-9 день
15% процентов заболевших, которые тяжело переносят болезнь, усугубляются признаки острого респираторного дистресс-синдрома; начинают отказывать легкие.
10-11 день
Тяжелая форма: реанимация
Легкая форма: боль в животе
12 день
Зараженные идут на поправку, температура падает.
17 день
Выздоравливающих выписывают.
Подчеркивается, что повышенная температура, один из первых симптомов, COVID-19 обычно сохранялась до 12 дней. А кашель мог длиться дольше. При выписке 45% пациентов все еще кашляли.
Напомним, в Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По состоянию на 23 марта, в мире зарегистрировано 336 000 подтвержденных случаев заболевания, из них 13 049 – летальные, выздоровели 98 334 человек. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.