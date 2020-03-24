Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта

По состоянию на 24 марта, общее количество случаев заболевания COVID-19 вскоре превысит 400 тысяч, из них смертельных - более 16 тысяч. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Украина дальше живет в режиме карантина и на фоне постоянных разговоров о возможном введении чрезвычайного положения. Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.
Важно знать:
В Украине зафиксированы 73 случая заболевания COVID-19;
Режим чрезвычайной ситуации введен в десяти регионах страны;
Еще два депутата Верховной рады заразились коронавирусом
Глава Минздрава Леонид Емец призывает ввести чрезвычайное положение, премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит для этого оснований;
По украинским лабораториям развозят тесты на коронавирус
Вместо апреля-июня призыв в Вооруженные силы состоится в мае-июле 2020 года.
Олимпийские игры перенесены на 2021 год
07:30 Министерство здравоохранения ожидает всплеск коронавируса в Украине, как в других странах.
Поставка тестов позволят расширить тестирование, впрочем рост заболеваемости произойдет и дальше, потому что вирус начал распространяться внутри страны.
"Число больных коронавирусом будет увеличиваться не за счет того, что мы расширяем диагностику. А за счет того, что у нас во-первых, появилось внутристрановое распространение... И все же, как и в других странах, мы ожидаем, что будет всплеск. Нам не нужно пиковая нагрузка именно на систему здравоохранения", - заявил Ляшко.
07:00 По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас проверяется 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, среди инфицированных - еще два депутата Верховной рады: Александр Лукашев из “Оппозиционной платформы “За життя” и Руслан Горбенко из “Слуги народа”. А в Ивано-Франковской области в больнице умерла женщина, у которой подозревали коронавирус, данные анализов пока не подтверждены.
06:50 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на Covid-19, результат отрицательный.
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.