Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 24 марта, общее количество случаев заболевания COVID-19 вскоре превысит 400 тысяч, из них смертельных - более 16 тысяч. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Украина дальше живет в режиме карантина и на фоне постоянных разговоров о возможном введении чрезвычайного положения. Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.

Важно знать:

В Украине зафиксированы 73 случая заболевания COVID-19;

Режим чрезвычайной ситуации введен в десяти регионах страны;

Еще два депутата Верховной рады заразились коронавирусом

Глава Минздрава Леонид Емец призывает ввести чрезвычайное положение, премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит для этого оснований;

По украинским лабораториям развозят тесты на коронавирус

Вместо апреля-июня призыв в Вооруженные силы состоится в мае-июле 2020 года.

Олимпийские игры перенесены на 2021 год

07:30 Министерство здравоохранения ожидает всплеск коронавируса в Украине, как в других странах.

Поставка тестов позволят расширить тестирование, впрочем рост заболеваемости произойдет и дальше, потому что вирус начал распространяться внутри страны.

"Число больных коронавирусом будет увеличиваться не за счет того, что мы расширяем диагностику. А за счет того, что у нас во-первых, появилось внутристрановое распространение... И все же, как и в других странах, мы ожидаем, что будет всплеск. Нам не нужно пиковая нагрузка именно на систему здравоохранения", - заявил Ляшко.

07:00 По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас проверяется 10 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, среди инфицированных - еще два депутата Верховной рады: Александр Лукашев из “Оппозиционной платформы “За життя” и Руслан Горбенко из “Слуги народа”. А в Ивано-Франковской области в больнице умерла женщина, у которой подозревали коронавирус, данные анализов пока не подтверждены.

06:50 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на Covid-19, результат отрицательный.

_______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: