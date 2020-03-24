Коронавирус в Украине: Минздрав подтвердил новые случаи заражения

Новости Украины:В Украине по состоянию на 24 марта официально зарегистрировали 84 случая заболевания COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Согласно обнародованному на странице Минздрава в соцсети Фейсбук сообщению, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

"За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в информации.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена в:

Днепропетровской области - 2 случая;

Донецкой обл. - 1 случай;

Житомирской обл. - 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковской обл. – 5 (1 летальный) случаев;

г.Киев - 29 случаев;

Киевской обл. - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовской обл. - 2 случая;

Тернопольской обл. - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкой обл. - 25 случаев (1 летальный);

Черкасской обл. - 1 случай.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году до Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 4 новых случаях обнаружения коронавирусной болезни. Два пациента вернулись из других стран, еще двое контактировали с теми, у кого ранее был обнаружен коронавирус.

Кроме того, о втором случае заболевания сообщили в Тернопольской области, и о первом - в Мукачево. Первый тест у женщины из Закарпатской области показал COVID-19, однако повторный тест будут делать в другой лаборатории. До того, как обнаружили болезнь, женщина дважды посещала церковь.

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу. Тогда же граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 380 000, больше всего людей инфицировались в Китае - 81 552 человека. На втором месте по заболеваемости - Италия, где зафиксировали более 63 000 случаев болезни. На третьем месте - США, где заболели более 43 000.