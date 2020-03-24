Скачать
Вторник, 24.03.2020
Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд
Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд
Covid-19 в Украине: сколько больных коронавирусом на 24 марта
Covid-19 в Украине: сколько больных коронавирусом на 24 марта
Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора
Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора
Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса
Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Covid-19 в Украине: сколько больных коронавирусом на 24 марта

Covid-19 в Украине: сколько больных коронавирусом на 24 марта
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По состоянию на 13:30 24 марта в Украине зафиксированы 97 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19.

В Украине в настоящее время 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

"За понедельник зафиксировали 11 новых случаев. Во вторник уже есть информация о 13 подтвержденных случаях. Динамика заболеваемости растет, в настоящее время уже 97 инфицированных", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

По его словам, исследования проводятся как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях

"Мы передали ПЦР-системы для проведения исследований в вирусологические лаборатории, вслед за ними поедут реагенты", - добавил он, отметив также, что есть лаборатории, которые будут привлекать к диагностированию в случае усложнения ситуации.

Замминистра также подчеркнул, что украинские ученые создали тесты, и они уже проходят исследования для сравнительной диагностики.

Он добавил, что для уменьшения распространения болезни необходимо соблюдать требования карантина и призвал также соблюдать правила гигиены.

Ляшко отметил, что большинство людей в быту используют антисептик неправильно. Для эффективности необходимо нанести на руки не менее 2-3 мл антисептической жидкости - это не менее 5-6 распыливаний. При этом 20-30 секунд, в течение которых ладони остаются влажными - антисептическое средство действует на микроорганизмы на руках.

Где в Украине зафиксированы случаи коронавируса:

  • м. Киев – 29 случаев;

  • Черновицкая область – 38 случаев (1 летальный);

  • Киевская область – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

  • Днепропетровская область – 2 случая;

  • Тернопольская область – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

  • Львовская область – 2 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Черкасская область – 1 случай.

Главное о коронавирусе в Украине

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.

23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.

Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.

В целом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и в Киеве. Также говорится о Киевской, Черновицкой, и Харьковской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
02 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
04 Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
05 Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
COVID-19: каждый пятый житель Земли изолирован
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Когда Украина переходит на летнее время: перевод часов в марте 2020
Перевод часов: когда Украина переходит на летнее время
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Covid-19: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь