Covid-19 в Украине: сколько больных коронавирусом на 24 марта

Новости Украины:По состоянию на 13:30 24 марта в Украине зафиксированы 97 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19.

В Украине в настоящее время 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

"За понедельник зафиксировали 11 новых случаев. Во вторник уже есть информация о 13 подтвержденных случаях. Динамика заболеваемости растет, в настоящее время уже 97 инфицированных", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

По его словам, исследования проводятся как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях

"Мы передали ПЦР-системы для проведения исследований в вирусологические лаборатории, вслед за ними поедут реагенты", - добавил он, отметив также, что есть лаборатории, которые будут привлекать к диагностированию в случае усложнения ситуации.

Замминистра также подчеркнул, что украинские ученые создали тесты, и они уже проходят исследования для сравнительной диагностики.

Он добавил, что для уменьшения распространения болезни необходимо соблюдать требования карантина и призвал также соблюдать правила гигиены.

Ляшко отметил, что большинство людей в быту используют антисептик неправильно. Для эффективности необходимо нанести на руки не менее 2-3 мл антисептической жидкости - это не менее 5-6 распыливаний. При этом 20-30 секунд, в течение которых ладони остаются влажными - антисептическое средство действует на микроорганизмы на руках.

Где в Украине зафиксированы случаи коронавируса:

м. Киев – 29 случаев;

Черновицкая област ь – 38 случаев (1 летальный);

Киевская область – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

Днепропетровская область – 2 случая;

Тернопольская область – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Львовская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Черкасская область – 1 случай.

Главное о коронавирусе в Украине

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.

23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.

Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.

В целом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и в Киеве. Также говорится о Киевской, Черновицкой, и Харьковской областях.