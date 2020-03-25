Итоги дня 24 марта: COVID-19 в Украине, почасовая оплата для медиков, режим ЧС

1 Хроника коронавируса в Украине и мире 24 марта: все важные новости по COVID-19 Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин проведет внеочередное заседание

3 В связи с распространением коронавируса в Украине Кабмин сегодня проведет внеочердное заседание, на котором может быть введен режим ЧС в нескольких областях. Встреча с послами G7 и ЕС: Ермак обсудил помощь Украине в противодействии COVID-19 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках регулярного диалога провел встречу с послами стран G7 и ЕС, в центре внимания которой было развитие событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологическая ситуация Украине.

4 Более жесткие меры: Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд Мэр Киева Виталий Кличко допускает возможность усиления ограничительных мер по недопущению распространения нового коронавируса в случае ухудшения ситуации в столице. Столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и садах с целью уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией.

5 За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы Уровень безработицы в четвертом квартале 2019 году в Украине достиг 8,7%, что на 1,4% больше, чем кварталом ранее.

6 Время карантина: В Минюсте рассказали о порядке выдачи больничных Во время карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, в том числе больничных. В частности, финансовая помощь во время карантина предоставляется Фондом социального страхования с первого дня отсутствия на работе, а во время самоизоляции - с шестого дня нетрудоспособности.

7 Эпидемия COVID-19: Правительство Украины ввело почасовую оплату для медиков Кабинет министров Украины ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной болезни COVID-19.

8 Просьба о дополнительной помощи: Зеленский обратился к правительству Китая Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением коронавируса: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

9 В Украине комитет ВР взялся за "коммунальные" законопроекты Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом готовит заключение о соответствии праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины законопроектов об усилении защиты прав потребителей коммунальных услуг.

11 От коронавируса во Франции умерла известная актриса В Италии на 90 году умерла актриса классического кино Лючия Бозе, предположительно от воспаления легких, вызванного коронавирусной инфекции.

12 Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса Камерунский джазовый исполнитель Ману Дибанго скончался во вторник после заражения коронавирусом Covid-19.

13 Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы Недавно люксовый бренд Prada пожертвовал больничное оборудование для шести отделений интенсивной терапии больниц Милана, а теперь полностью переоборудовал линии производства для изготовления медицинской спецодежды.

14 "Эта штука очень неприятная": Иванну Сахно госпитализировали У Иванны Сахно, известной по роли девушки Джеймса Бонда, 22 марта обнаружили коронавирус. Тест на Covid-19 показал положительный результат. Тогда знаменитость призвала подписчиков оставаться дома. Но уже сегодня она рассказала в инстаграм-сторис о своей госпитализации.

15 "Сидел в комнате с Месси": Матип рассказал, как праздновал разгром Барселоны Защитник Ливерпуля Жоэль Матип рассказал о ситуации, которая произошла с ним после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов-2018/19 против Барселоны (4:0).