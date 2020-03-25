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Среда, 25.03.2020
Итоги дня 24 марта: COVID-19 в Украине, почасовая оплата для медиков, режим ЧС
Итоги дня 24 марта: COVID-19 в Украине, почасовая оплата для медиков, режим ЧС
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Итоги дня 24 марта: COVID-19 в Украине, почасовая оплата для медиков, режим ЧС

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Итоги дня 24 марта: COVID-19 в Украине, почасовая оплата для медиков, режим ЧС
07:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Правительство Украины ввело почасовую оплату для медиков. Возможное введение ЧС в ряде областей. Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса.

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Украина, Минздрав, МИД, Врачи, Кабмин, Спорт, Бокс, Деньги, Футбол, Карантин, Коммуналка, Коронавирус.
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