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Среда, 25.03.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
09:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915. За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 41 622.

С начала пандемии за сутки выздоровели 7 229 человек, умерли - 2343.

В Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве.

Важно:

  • В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и прочих странах мира введен жесткий карантин;

  • В Украине подготовили военные госпитали для больных COVID-19;

  • В Киеве количество заразившихся возросло до 31;

  • Впервые у пациента из Исландии нашли сразу два штамма коронавируса;

  • США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса;

  • Киев могут закрыть на въезд и выезд;

  • В Минздраве не исключают силовые меры для контроля за соблюдением карантина.

10:10 Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.

На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

09:46 В аэропорту Борисполь пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус COVID-19.

09:10 Имя Корона, связанное с пандемией коронавируса, получила новорожденная девочка в индийской деревне Сойора в штате Уттар Прадеш.

08:59 По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве.

08:33 У троих моряков на борту американского авианосца Теодор Рузвельт подтвержден положительный тест на коронавирус. На борту авианосца, находящегося в Филиппинском море, находится 5000 членов экипажа. В последний раз он был в порту Дананг, Вьетнам, 15 дней назад (The Hill).

07:33 Совбез ООН впервые в истории заседал в режиме видеоконференции. Заседание неоднократно прерывалось из-за проблем с интернетом. Не решен и вопрос с удаленным голосованием - Россия настаивает на физическом присутствии представителей стран в зале заседаний (DW).

07:31 Из Стамбула сегодня ночью в Киев вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ, сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

07:04 В Турции за последние сутки от COVID-19 умерли семь человек, число жертв пандемии возросло до 44 человек. 24 марта подтверждены 343 новых случаев заражения. Всего заболели 1872 человек (Anadolu).

07:00 По состоянию на утро 25 марта во всем мире подтверждено 423 121 случай заражения, 18 916 из которых оказались летальными. В то же время 108 619 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (6 820) зарегистрировано в Италии.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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