Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта

По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915. За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 41 622.
С начала пандемии за сутки выздоровели 7 229 человек, умерли - 2343.
В Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве.
Важно:
В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и прочих странах мира введен жесткий карантин;
В Украине подготовили военные госпитали для больных COVID-19;
В Киеве количество заразившихся возросло до 31;
Впервые у пациента из Исландии нашли сразу два штамма коронавируса;
США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса;
Киев могут закрыть на въезд и выезд;
В Минздраве не исключают силовые меры для контроля за соблюдением карантина.
10:10 Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.
На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
09:46 В аэропорту Борисполь пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус COVID-19.
09:10 Имя Корона, связанное с пандемией коронавируса, получила новорожденная девочка в индийской деревне Сойора в штате Уттар Прадеш.
08:59 По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве.
08:33 У троих моряков на борту американского авианосца Теодор Рузвельт подтвержден положительный тест на коронавирус. На борту авианосца, находящегося в Филиппинском море, находится 5000 членов экипажа. В последний раз он был в порту Дананг, Вьетнам, 15 дней назад (The Hill).
07:33 Совбез ООН впервые в истории заседал в режиме видеоконференции. Заседание неоднократно прерывалось из-за проблем с интернетом. Не решен и вопрос с удаленным голосованием - Россия настаивает на физическом присутствии представителей стран в зале заседаний (DW).
07:31 Из Стамбула сегодня ночью в Киев вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ, сообщил генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
07:04 В Турции за последние сутки от COVID-19 умерли семь человек, число жертв пандемии возросло до 44 человек. 24 марта подтверждены 343 новых случаев заражения. Всего заболели 1872 человек (Anadolu).
07:00 По состоянию на утро 25 марта во всем мире подтверждено 423 121 случай заражения, 18 916 из которых оказались летальными. В то же время 108 619 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (6 820) зарегистрировано в Италии.
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.