Пандемия COVID-19: карта распространения коронавируса в мире

Новости Украины:По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 423 898 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 109 179, умерли 18 926.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.

На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (81 171)

Италия (69 176) — 5 249 новых случаев за сутки, +743 смерти

США (52 950) — 9 216 новых случаев за сутки

Испания (39 885) — 4 749 новых случаев за сутки, +497 смертей

Германия (32 986) — 3 930 новых случаев за сутки

Иран занимает шестое место (24 811 случаев). Далее следуют Франция (22 304) и Швейцария (9 877). Южная Корея (9 037) впервые опустилась на девятое место, а закрывает десятку Великобритания (8 077).

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Общее число людей, умерших за последние сутки из-за глобальной пандемии коронавируса, сегодня впервые превысило 2 тыс. человек — этот показатель достиг 2 098 смертей к 23:30 вторника по киевскому времени. 23 марта на планете было зафиксировано 1 873 смерти от COVID-19, 21−22 марта — примерно по 1,6 тыс.

Более 108 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 18,6 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (6 820 смертей), Китай (3277) и Испанию (2808)

На данный момент на планете более 290 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 4% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus

С 17 марта, когда первые два случа инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус "покорил" все страны Европы.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 69 176

Испания — 39 885

Германия — 32 986

Франция — 22 304

Швейцария — 9 877

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 180 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.

На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.