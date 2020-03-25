COVID-19 в Италии: В Украину возвращаются еще 129 украинцев

Из Италии в Украину возвращаются еще 129 украинских граждан.
Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.
"25 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании Alitalia, 129 украинцев со всей Италии, среди которых, в частности, группа украинских спортсменов-гребцов, которые находились на Сардинии, вылетели в Киев спецрейсом из Рима", - говорится в сообщении.
При этом сказано, что этот самолет стал уже четвертым спецрейсом, который был организован для возвращения украинцев домой из Италии.
"Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг", - заявили дипломаты.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.