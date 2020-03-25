Скачать
Среда, 25.03.2020
Карантин в Киеве: Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
Карантин в Киеве: Кличко просит Кабмин обеспечить контроль за ценами
В Украине - еще одна смерть от коронавируса
В Украине - еще одна смерть от коронавируса
Барселона готовит распродажу футболистов
Барселона готовит распродажу футболистов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 марта

COVID-19 в Италии: В Украину возвращаются еще 129 украинцев

COVID-19 в Италии: В Украину возвращаются еще 129 украинцев
13:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире Украина организовала рейсы для эвакуации граждан из Италии.

Из Италии в Украину возвращаются еще 129 украинских граждан.

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.

"25 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании Alitalia, 129 украинцев со всей Италии, среди которых, в частности, группа украинских спортсменов-гребцов, которые находились на Сардинии, вылетели в Киев спецрейсом из Рима", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США Помпео: Китай все еще скрывает данные о коронавирусе

При этом сказано, что этот самолет стал уже четвертым спецрейсом, который был организован для возвращения украинцев домой из Италии.

"Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг", - заявили дипломаты.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Италия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пока мир не отошел от коронавируса: в Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
02 Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"
03 Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
04 Мировая пандемия: свежие данные по Covid-19
05 Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: карта распространения коронавируса в мире
Пандемия COVID-19: карта распространения коронавируса
Свежие курсы Нацбанка: доллар резко подешевел
Свежие курсы Нацбанка: доллар резко подешевел
В Волынской области коронавирусом заболел ребенок
В Волынской области коронавирусом заболел ребенок
По меньшей мере двое сотрудников SpaceX больны Covid-19
По меньшей мере двое сотрудников SpaceX больны Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь