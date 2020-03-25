COVID-19 в Италии: В Украину возвращаются еще 129 украинцев

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире Украина организовала рейсы для эвакуации граждан из Италии.

Из Италии в Украину возвращаются еще 129 украинских граждан.

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.

"25 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании Alitalia, 129 украинцев со всей Италии, среди которых, в частности, группа украинских спортсменов-гребцов, которые находились на Сардинии, вылетели в Киев спецрейсом из Рима", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что этот самолет стал уже четвертым спецрейсом, который был организован для возвращения украинцев домой из Италии.

"Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг", - заявили дипломаты.

Напомним: