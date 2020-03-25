Коронавирус в Украине: Руководство Минздрава заявило о дефиците вирусологов

На время эпидемии коронавируса первым заместителем министра здравоохранения должен быть назначен вирусолог-инфекционист.
Об этом заявил врач Андрей Роханский.
"Специалистов на фоне распространения коронавируса в аппарате МОЗ действительно не хватает. Среди первых замов должны быть инфекционисты, в такое непростое время для страны", — сказал он.
При этом, должность министра может занимать врач любой специальности.
"Министр должен иметь навыки кризисного менеджмента. Это — ключевое", — добавил он.
Чтобы эффективно противостоять коронавирусу, в структуре МОЗ должно работать необходимое количество вирусологов, иммунологов и инфекционистов, считает Роханский.
"Их всех нужно объединить в одну группу, которая, под патронатом заместителя министра, будет противостоять распространению вируса в Украине", — отметил он.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.