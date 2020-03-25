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Коронавирус в Украине: Руководство Минздрава заявило о дефиците вирусологов

Коронавирус в Украине: Руководство Минздрава заявило о дефиците вирусологов
13:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине в связи с распространением коронавруса наблюдается дефицит среди врачей-вирусологов.

На время эпидемии коронавируса первым заместителем министра здравоохранения должен быть назначен вирусолог-инфекционист.

Об этом заявил врач Андрей Роханский. 

"Специалистов на фоне распространения коронавируса в аппарате МОЗ действительно не хватает. Среди первых замов должны быть инфекционисты, в такое непростое время для страны", — сказал он.

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При этом, должность министра может занимать врач любой специальности.

"Министр должен иметь навыки кризисного менеджмента. Это — ключевое", — добавил он. 

Чтобы эффективно противостоять коронавирусу, в структуре МОЗ должно работать необходимое количество вирусологов, иммунологов и инфекционистов, считает Роханский.

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"Их всех нужно объединить в одну группу, которая, под патронатом заместителя министра, будет противостоять распространению вируса в Украине", — отметил он. 

Напомним: 

 

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Украина, Минздрав, Медики, Карантин, Коронавирус.
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