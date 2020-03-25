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Борьба с коронавирусом: В Минздраве инициируют ужесточение ограничений

Борьба с коронавирусом: В Минздраве инициируют ужесточение ограничений
15:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав инициировал усиление ограничений для эффективной борьбы с заболеванием.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал ужесточение ограничительных мер для более эффективной борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что Кабинет министров ужесточил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине вируса COVID-19.

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Согласно сообщению, постановление, инициированное Емцем, предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке.

Также они имеют право осуществлять обязательную госпитализацию таких лиц; назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и которые уклоняются от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц. 

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Вместе с тем, Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации или карантину.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на заседании правительства 25 марта.

Напомним: 

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Украина, Минздрав, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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